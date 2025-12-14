Украйна и САЩ започнаха решителни преговори в Берлин

Преговорите между Украйна и САЩ в Берлин завършиха без да бъде обявен резултат. Handelsblatt съобщи, че двата екипа ще продължат разговорите утре.



Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Германия, видя се с канцлера Мерц и започна срещата му с американския преговарящ екип. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигнаха в Берлин малко по-рано и се настаниха в централен столичен хотел. Днес екипите разговаряха пет часа.

Преговорите днес бяха само между САЩ и Русия. Германският канцлер Мерц съпроводи Зеленски до залата за преговори и се оттегли. В залата обаче присъства съветникът му по външна политика и сигурност Гюнтер Заутер. Разговорите ще бъдат последвани утре от среща на върха в Берлин с европейските лидери и президента Зеленски.

До днес Киев все още не е получил реакция от Вашингтон на украинските корекции към мирния план на Тръмп, които са съгласувани с европейските партньори, обясни Зеленски преди разговорите.

Украйна и ЕС са против предаването на непревзетите територии от Донецка област на руснаците, против предаването на Запорожката АЕЦ в руски ръце и против клаузата за неприсъединяване към НАТО.

Днес в Берлин Зеленски заяви, че нито САЩ, нито страни от ЕС са подкрепили присъединяването на Украйна към НАТО и затова той се надява на компромис — да замени участието на Украйна в алианса с „двустранни гаранции за сигурност между Украйна и САЩ, както и гаранции за сигурност от Европейския съюз“. Американският президент Доналд Тръмп пък е готов да предложи на Украйна гаранции за сигурност, сравними с член 5 на НАТО, в замяна на изтеглянето на ВСУ от Донбас, съобщава Axios. Във Вашингтон подчертават, че гаранциите ще бъдат правно обвързващи и ще бъдат внесени за одобрение от Конгреса на САЩ — като "не празни обещания, но не и безусловен чек".

Има вариант, при който Запорожката АЕЦ - най-голямата АЕЦ в Европа - бъде предоставена в американски ръце, а те да подават електричество както на Украйна, така и на Русия.

Третият проблем остава открит - за Донецката област.

Според последния вариант американците предлагат в непревзетите 20 на сто от територията да се обособи нещо като демилитаризирана икономическа зона, в която да няма нито украински, нито руски войски. Зеленски обясни: "САЩ предлагат компромис - вие излезте, те няма да влизат. Има обаче въпрос без отговор - кой ще управлява тази зона?" В същото време Юрий Ушаков, помощникът на Путин, заяви, че въобще не се е обсъждал "корейски вариант", а той включва точно разделяне от демилитаризирана зона.

Според наблюдатели, разговорите в Берлин са ключови - те могат да завършат бързо с успешен край, както и със замразяване въобще на американското участие в усилията за търсене на мирно решение. Половинчато решение е в Берлин да бъдат договорени само гаранциите за сигурността, без да се реши въпроса със земята.

“Сега шансът за прекратяване на войната е голям“, каза Зеленски на път за Берлин. Ако мирните преговори се провалят, трябва да намерим друг път”, допълни той.