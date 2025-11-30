Медия без
Зеленски прогнозира, че мирният план ще бъде приет скоро

Във Флорида са обсъдени сроковете за избори в Украйна и размяна на територии с Русия

30 Ноем. 2025Обновена
Володимир Зеленски
ЕПА/БГНЕС
Володимир Зеленски

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА. 

Днес във Флорида бе украинската делегация, където диалогът продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева. След няколко часови преговори ръководителите на делегациите Марко Рубио и Рустем Умеров направиха кратки изявления, но не отговориха на въпроси. 

 „Имахме още една много продуктивна сесия, на която надграждахме постигнатото в Женева и събитията от тази седмица“, заяви държавният секретар Рубио. „Но остава още работа.“ „Има много съставни елементи и, разбира се, участва още една страна, която трябва да бъде част от уравнението. Всичко ще продължи по-късно тази седмица, когато господин Уиткоф замине за Москва, макар че и ние бяхме във връзка с руската страна и имаме доста добро разбиране за техните гледни точки“, каза още Рубио.

От своя страна ръководещият украинската делегация – секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров – определи преговорите във Флорида като „продуктивни и успешни“.

„Нашата цел е просперираща, силна Украйна. Обсъждахме всички въпроси, които са важни за Украйна. А САЩ много ни подкрепиха“, каза той.

По данни на AFP преговорите във Флорида са били „нелесни“, а източник на CNN ги описал като „трудни, но много конструктивни“.

Преговорите се състояха в голф клуба на Уиткоф във Флорида. 

„По време на преговорите във Флорида са обсъдени сроковете за провеждане на избори в Украйна, възможността за размяна на територии с Русия и други въпроси, които остават нерешени в рамките на предложния от Вашингтон мирен план“, пише "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на високопоставен представител на американската администрация.

Тази вечер специалният пратеник Уиткоф съобщи, че утре отлита за Москва за среща с Путин. 

"Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край", каза Зеленски.

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той.

Както беше съобщено по-рано, Зеленски промени състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

В понеделник Зеленски ще е в Елисейския дворец за среща с Еманюел Макрон. Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план.

 

