Зеленски направи драматично обръщение за "мирния план" на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски записа драматично видео обръщение по повод на "мирния план" на САЩ.

"Сега е един от най-сложните моменти в нашата история. Сега натискът върху Украйна е сред най-силните. Украйна може да се окаже пред сложен избор - да загуби достойнството си или пред заплахата от загуба на ключов партньор. Или сложни 28 точки, или много сложна зима и други рискове. Живот без свобода, достойнство и справедливост. И да повярваме на онзи, който ни нападна вече два пъти. От нас чакат отговор", каза той.

Зеленски дава да се разбере, че ще се опита да внесе поправки в плана, за да присъстват в него "честта и достойнството на украинците". "Украинският интерес трябва да бъде отчетен. Ние ще работим спокойно с Америка и всички партньори. Аз ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но със сигурност няма да дадем повод на врага да каже, че Украйна не иска мир... Ние, разбира се, сме железни, но дори и най-твърдият метал може да не издържи. Не предадохме Украйна на 24 февруари 2022 г. Няма да я предадем и сега. Зная, че народът е с мен", заяви той.

И прогнозира, че Украйна я чака тежка седмица с постоянен натиск. Той призова хората и политиците да престанат дрязгите помежду си и да се обединят. "Вие (украинците) сте умен, съзнателен народ, който е доказвал това неведнъж и който разбира, че през това време ще има голям натиск - политически, информационен, различен, който цели да ни отслаби, да ни скара. Врагът не спи и ще направи всичко, за да се провалим. Ще позволим ли това? Нямаме право. И ще успеем", каза той.

Западните медии написаха, че САЩ оказват огромен натиск върху Украйна, за да приеме до 27 ноември плана на американския президент Доналд Тръмп. В противен случай заплашват да спрат разузнавателната информация и доставката на оръжие, дори заплатеното от европейските страни.

"Следващият четвъртък е подходящ срок за приемане на решение по плана за Украйна. Украйна рискува да загуби още територии, а Путин не иска да продължава войната", казва Тръмп пред Fox News Radio, цитиран от Clash Report. Той смята, че Украйна неизбежно ще загуби останалата част от Донбас - ако не в рамките на мирното споразумение, то на бойното поле. Тръмп допълни, че няма намерение да отменя санкциите срещу петролния сектор на Русия и даже скоро ще въведе още "много мощни санкции" срещу нея.

Днес Зеленски разговаря по телефона с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, а се очаква да обсъди плана и с Тръмп следващата седмица.

„Разговаряхме почти час с вицепрезидента на САЩ Ванс и министъра на Сухопътните войски на САЩ Дрискол. Обсъдихме много подробности от американското предложение за прекратяване на войната и се стремим да направим пътя напред достоен и наистина ефективен за постигане на траен мир. Благодарен съм за вниманието и готовността ви да работите с нас и нашите партньори. Съгласихме се, че ще работим с Америка и Европа на консултативно ниво, за да направим пътя към мира наистина работещ. Украйна винаги е уважавала и продължава да уважава желанието на президента Тръмп да прекрати кръвопролитията и ние гледаме позитивно на всяко реалистично предложение. Съгласихме се да поддържаме постоянна комуникация и нашите екипи са готови да работят 24/7“, написа Зеленски в Телеграм.

По-рано днес големите европейски страни и Украйна приветстваха усилията на САЩ за прекратяването на войната, но имат възражения по някои от точките в плана. Това стана ясно след дискусия по телефона, в която са участвали украинският президент Володимир Зеленски, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър.

Те смятат, че сегашната линия на фронта трябва да е отправна точка за всякакви териториални дискусии. Т.е. не са съгласни Украйна да се оттегля от територии в Донбас, които Русия вече 11 години не може да превземе. Освен това европейските лидери смятат, че всяко мирно споразумение, засягащо европейските страни, ЕС или НАТО, трябва да бъде одобрено от европейските партньори или да се търси консенсус сред съюзниците. Това се казва в прессъобщението за разговора, публикувано от Германия.

Ukraine can count on us. Together with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer, I reaffirmed our full support to @ZelenskyyUa. We will coordinate closely with Europe and the US, whose commitment to Ukraine’s sovereignty we welcome. The contact line must remain the basis for any talks. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) 21 ноември 2025 г.

Зеленски, Мерц, Макрон и Стармър са се съгласили, че "Въоръжените сили на Украйна трябва да останат способни да защитят суверенитета на държавата", т.е. те не подкрепят намаляването на числеността на армията, както и ограничаването на доставянето оръжие.

Полският премиер Доналд Туск също коментира в "Туитър", че всички решения, засягащи Полша, трябва да бъдат консултирани с Полша, а всички решения, засягащи Украйна - с Украйна. В плана на Тръмп се предвижда европейските изтребители да бъдат разположени в Полша.

All the decisions concerning Poland will be taken by Poles. Nothing about us without us. When it comes to peace, all the negotiations should include Ukraine. Nothing about Ukraine without Ukraine. — Donald Tusk (@donaldtusk) 21 ноември 2025 г.

По-рано зам.представителят на Украйна в ООН Христина Гайовишин очерта червените линии, от които Киев няма да отстъпи.

"Украинската земя не се продава, суверенитетът ни не може да се търгува и ние няма да толерираме това", каза тя. Гайовишин подчерта, че Украйна няма да признае никога временно окупираните от руснаците територии, няма да приеме никакви ограничения на числеността и въоръжаването на армията, което би ограничило възможностите й за самоотбрана. Украйна не може да се съгласи и с нарушение на нейния суверенитет, включително правото й на избор към какъв международен съюз да се присъедини. Не може да има и поощрение на стремежа към геноцид, лежащ в основата на руската агресия, който подкопава украинската идентичност, в частност нейния език.

"Украйна е готова за преговори за прекратяване на войната с Русия, включително на ниво лидери. Мирният процес трябва да бъде на принципа: "Нищо за Украйна без Украйна и нищо за Европа без Европа", подчерта Гайовишин.

Ніколи не буде жодного визнання — офіційного чи іншого — української території, тимчасово окупованої росією, як російської. Наша земля не продається, — заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин pic.twitter.com/TLo2VFtGJj — Червона Калина (@SvetlanaValent8) 21 ноември 2025 г.

Планът на САЩ предвижда съкращаване на числеността на ВСУ до 600 000 души. А Украйна трябва да запише в своята Конституция, че няма да се присъедини към НАТО. Самият Алианс също трябва да включи в устави си клауза, че няма да приеме никога Украйна.

Планът предвижда още окупираните Крим, Луганска и Донецка области да бъдат признати де факто като руски, включително и от САЩ. Бойните действия в Херсонска и Запорожска области ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще означава де факто признаване по линията на съприкосновение. Русия се отказва от други територии, които контролира извън петте региона /не е ясно кои/. Украинските сили трябва да се изтеглят от част от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на РФ. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона. Става дума за територии, които Русия не може да превземе вече 11 години. След договаряне на бъдещите териториални споразумения, Руската федерация и Украйна се задължават да не променят тези споразумения с сила. Всякакви гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на това задължение.

САЩ са готови да въведат нови санкции срещу Русия и да продължат доставките на оръжия за Киев, ако Москва игнорира призивите да прекрати огъня, каза постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолтц. Той добави, че САЩ предлагат на Русия "щедри условия", в това число и отмяна на санкциите. Затова Вашингтон е готов да въведе допълпнителни ограничения в случай, че Русия не реагира "по подобаващ начин" на призивите да приключи войната.