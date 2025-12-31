Русия разсмя всички с "доказателствата" за атака срещу резиденцията на Путин

На третия ден, след като Русия обвини Украйна, че е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдая, Новгородска област, руското министерство на отбраната реши да представи доказателства за твърденията. На брифинг на началника на зенитните ракетни войски на Въздушно-космическите сили на Русия генерал-майор Александър Ромененков заяви, че в МО са узнали за готвената атака на 28 декември около 19:20 ч. московско време. Самата атака станала през нощта на 29 декември.

Дроновете били пуснати от Сумска и Черниговска области на Украйна и са летели към резиденцията на Путин откъм Брянска, Смоленска, Тверска и Новгородска области. "Атаката беше целенасочена, добре планирана и носеше ешалонен характер", подчерта Роменанков, цитиран от руските медии.

"В резултат на отразяването на терористичната атака на киевския режим пострадали и разрушения на територията на Руската федерация няма. Не са допуснати щети и по резиденцията на президента на Руската федерация", отчете се той. И добави, че ПВО е свалила 91 дрона, от които 50 - над Брянска и Смолянска области.

МО също така публикува видеозапис на един от свалените дронове, който лежи в неизвестна горска местност. "Бойната част на дадения дрон представлява фугасен заряд с тегло 6 кг, който е натъпкан с голямо количество поразяващи елементи и е предназначен за поразяване на жива сила и граждански обекти", обяснява глас зад кадър. От записа изобщо не става ясно кога и къде е свален дронът. Украйна атакува Русия всяка нощ с огромно количество дронове.

Пропагандистский ресурс РИА Новости выложил спустя двое суток видео со ссылкой на Минобороны РФ, где утверждается, что это обломки сбитого БПЛА, которое атаковало резиденцию Путина на Валдае. pic.twitter.com/edHunQrwN7 — Ateo Breaking (@AteoBreaking) 31 декември 2025 г.

Представените доказателства обаче не отговарят на нито един от въпросите, възникнали след обвинението на руския външен министър Сергей Лавров. Разминаванията започнаха още при официалните руски източници. Според Лавров през нощта на 29 декември са свалени 91 дрона, атакували резиденцията на Путин. Малко по-рано обаче руското МО докладва, че е свалило само 18 дрона в Новгородска област. След изявлението на Лавров то се "поправи" и съобщи за още 23 прихванати над региона дрона. Така общият брой стана 41, което с 50 по-малко от обявените от Лавров 91. За да замаже и този гаф, руското МО пусна трето уточнение - че останалите дронове, насочени към резиденцията на Путин, са били свалени от ПВО над Брянска и Смолянска области.

От разминаванията се потресоха дори руските Z-канали. "А не може ли отговорните лица да се синхронизират поне в такива важни моменти", възмути се един от най-влиятелните от тях - Fighterbomber.

"Изобщо не е ясно как се доказва, че свалените над Брянска и Смолянска области са били насочени точно срещу резиденцията на Путин. В Новгородска област има и други важни обекти освен резиденцията на Путин. Става въпрос за десетки дронове, насочени към Новгородска област през последните 3 години. Само през 2025 г. руското МО съобщи, че е свалило 80 дрона. В региона има както промишлени, така и военни обекти, които могат да бъдат потенциални цели на атаката", коментира военният анализатор на "Вот Так" Иван Лисюк.

Според него още по-нелепи са твърденията, че свалените над Брянска област дронове са летели към резиденцията. "Брянска област е втората след Белгородска, където най-често свалят дронове, защото това е най-прекият път на украинските дронове към дълбокия тил на Русия - в централната, северо-западната и други части. Брянска област е като врата към Централна Русия. Там всеки ден свалят по няколко десетки дронове и досега на никого не му е хрумвало да обяви, че те са били насочени към резиденцията на Путин. По пътя на дроновете между Брянска и Новгородска области, който е около 500 км по права линия, има немалко други много по-привлекателни цели - и заводи, и складове за боеприпаси, и военни части, и обекти на енергийната инфраструктура. Няма никакви инструменти, с които да се докаже, че дроновете този път са летели именно към резиденцията на Путин", добавя той.

Briefing in Moscow 🇷🇺 says that 🇺🇦 drones attacking Putin’s Valdai residence were shot down ”hundreds of kilometers” from Valdai. But then there would be no way of knowing that they were heading for Valdai. The story gets thinner and thinner. https://t.co/wmXmvpIPHc — Carl Bildt (@carlbildt) 31 декември 2025 г.

Експертите отбелязват и друго - дроновете са достатъчно бавен вид въоръжение. Дори и Путин наистина да е бил в резиденцията, той би имал достатъчно време да се иде в бомбоубежището. "Украинците разбират, че шансовете да се изненада Путин с подобни дронове и евентуално той да бъде убит клонят към нулата. Затова няма абсолютно никаква целесъобразност да се насочват 90 дрона към резиденцията на Путин, която най-вероятно е и празна. Много по-ефективно ще е да се ударят нефтопреработвателни заводи", обобщава Лисюк.

"Обстоятелствата за този предполагаем удар не съответстват на наблюдаваните доказателства, когато украинските сили нанасят удари по Русия", отбелязва и американският Институт за изследване на войната (ISW). "Потвърдените удари обикновено оставят следи, които може да се открият в открити източници - видеозаписи, често с геолокация, операции на ПВО, взривове, пожари, димни шлейфове около обектите-цел, заявления на местни и регионални власти, които обикновено омаловажават значението на успешните удари... ISW не откри нищо подобно около резиденцията на Путин", отбелязват анализаторите. Единственият "свидетел" на атаката бе показан едва днес по RT.

Украинският мониторингов канал Exilenova+, който обикновено фиксира всички попадения на дронове на руска територия и пуска видеа като доказателство, написа, че в нощта на 29 декември нито един дрон не е бил забелязан в района на резиденцията на Путин. "Това може да означава само едно: тези идиоти ще отмъщават за измислени истории с терористични атаки срещу нашите градове", отбелязват авторите.

Жителите на Валдай, където е разположена резиденцията на Путин, съобщават пред "Сота", че не са чули работа на ПВО за сваляне на дроновете. Проектът "Можем объяснить" разговаря с 14 жители на Новгородска област и нито един от тях не е получил sms за заплаха от атака с дронове. И Валдай, и Новгородска област като цяло са слабонаселени местности. Жителите им не са получавали и съобщения от властите за атака с дронове във въпросната вечер.

"Сота" отбелязва също, че дроновете, пуснати от северната граница с Украйна, би трябвало да минат през добре охранявано руско въздушно пространство, включващо многочислени обекти на стратегическите ракетни войски, подразделения на ПВО, военна авиация и други обекти, намиращи се под засилена защита от ПВО.

Радио "Свобода" припомня и свое разследване от юли миналата година, в което се казва, че около резиденцията на Путин във Валдая са инсталирани 19 системи за ПВО, сред които и няколко системи "Панцир-С1".

Украйна категорично отрича обвиненията, че е атакувала резиденцията на Путин. Според украинския президент Володимир Зеленски целта на подобни откровени измишльотини е да се провалят мирните преговори под егидата на САЩ.

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър коментира предпазливо "ударите на Украйна срещу резиденцията на Путин". "Ние се опитваме да се ориентираме с помощта на разузнавателните данни. За мен най-важно е какво казват разузнавателните служби на САЩ и на нашите съюзници - имало ли е изобщо такава атака" каза той. И отбеляза, че подобна атака би била странна, тъй като Украйна се стреми към мирна сделка, докато руснаците постоянно атакуват Киев с дронове и ракети. "Това изглежда странно - да бъдеш близо до мира и да направиш нещо, което изглежда безумно", каза той.

Зам. председателят на ЕК Кая Калас също се усъмни в твърденията на Русия. Според нея те са целенасочено отклоняване на вниманието, като целта е да се провали реалният прогрес към мира, направен от Украйна и западните ѝ партньори. "Никой не трябва да приема безпочвените твърдения на агресора, който непрестанно атакува украинската инфраструктура и гражданите", написа тя в "Туитър".

Russia’s claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.



No one should accept unfounded claims from the aggressor who has indiscriminately… — Kaja Kallas (@kajakallas) 31 декември 2025 г.

До вчера Кремъл не смяташе за нужно изобщо да представя доказателства за обвиненията си. "Не смятам, че трябва да представяме доказателства при такава масова атака. Що се отнася до това защо няма отломки от дронове, аз не мога да кажа. Това е въпрос към нашите военни", каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Той нарече атаката "терористичен акт", който е насочен не само срещу Путин, но и срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.