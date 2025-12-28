Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение

За първи път среща между украинския президент Зеленски и американския му колега Тръмп завърши с надежда за близък край на войната.

Срещата между украинската и американската делегация в Мар-а-Лаго във Флорида започна в 20:35 ч. източно европейско време. Тръмп посрещна госта на входа на имението си и направи кратко изявление пред журналистите. Преговорите траяха близо 3 часа. Източник от украинската делегация каза за РБК-Украйна, че "това беше най-съдържателната среща между Тръмп и Зеленски досега".

В началото на пресконференцията след преговорите Тръмп заяви, че страните много са се приближили към мирно споразумение. Володимир Зеленски допълни, че е постигнато съгласие по над 90% от гаранциите за сигурност за Украйна и че е постигната голяма степен на детайлизация. Той добави, че през януари може да се състои среща между САЩ, Украйна и европейските страни във Вашингтон.

„Планът от 20 точки е съгласуван 90%, гаранциите за сигурност от САЩ – 100%, гаранциите от САЩ и Европа – 90%, военният аспект – 100%, а планът за икономическото възстановяване на Украйна се доработва“, каза Зеленски.

"Не бих казал, че въпросът за Донбас е решен. Но се приближихме", заяви Тръмп. Президентът на САЩ нарече въпроса за Донбас сложен, но отбеляза, че страните се приближават към неговото решаване. Той потвърди, че Русия иска цялата територия на Донбас и че по този въпрос, по думите му, е възникнала дискусия. „Трябва да се съгласуват позициите… Но струва ми се, че всичко се движи в правилната посока“, каза Доналд Тръмп.

Зеленски отново повтори идеята си за референдум за Донбас. "Референдумът може да бъде един от ключовете за решаването на въпроса, но трябва да се спазва Конституцията на Украйна", заяви украинският президент. Американският президент каза, че „91% от украинците са за това войната да приключи. Русия също иска тя да приключи. Всички искат тя да приключи“.

В отговор на въпрос кой е „най-сложният“ проблем, който предстои да бъде решен, Доналд Тръмп заяви, че става дума за териториите.

Той каза, че за Украйна е по-добре да сключи сделка сега, в противен случай тя „ще загуби още земя и хора“, като добави, че Украйна се е сражавала храбро, но „е време конфликтът да бъде прекратен“. Тръмп също така заяви, че е готов да посети Украйна, но би предпочел първо да бъде сключена сделка. Американският лидер добави още, че може да говори в украинския парламент, ако Зеленски прецени, че това би помогнало.

След като приключиха преговорите и преди пресконференцията, Тръмп и Зеленски разговаряха почти час във видеоконферентна връзка с европейски лидери.

„Обсъдихме конкретни стъпки за прекратяване на войната. Всички ние работим за справедлив и траен мир“, написа финландският президент Александър Стуб. Той съобщи, че в разговора са участвали още президентът на Франция Еманюел Макрон; премиерът на Великобритания Киър Стармър; канцлерът на Германия Фридрих Мерц; премиерът на Италия Джорджа Мелони;

президентът на Полша Карол Навроцки; премиерът на Норвегия; генералният секретар на НАТО Марк Рюте; председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Преди преговорите Тръмп каза, че няма краен срок за сключване на мирно споразумение, но "това ще бъде добро споразумение". Американският президент потвърди, че след срещата пак ще разговаря с Владимир Путин и смята, че и Зеленски, и Путин искат да сключат сделка. Според Тръмп руският президент също иска край на войната, защото и Украйна нанася удари на Русия.

Час преди началото на преговорите американският президент съобщи в социалните мрежи, че е разговарял с руския си колега Владимир Путин.

"Току-що проведох много продуктивен разговор с Путин", написа Тръмп.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че телефонният разговор е бил по инициатива на президента на САЩ и е продължил около час. После Тръмп заяви, че разговорът е траял 2 часа и половина. Той каза, че „отново се е убедил в стремежа на Русия да стигне до политико-дипломатическо уреждане“. „Именно с оглед на това той възнамерява да изгради днешните си преговори със Зеленски“, допълни Ушаков.

Тръмп и Путин споделяли мнението, че предлаганият от Украйна и Европа вариант за временно прекратяване на огъня с цел провеждане на референдум води до протакане на войната. Киев следва „без да се бави“ да вземе решение, отнасящо се до Донбас. Путин се съгласил с предложението на Тръмп „да се продължи работата по уреждането на ситуацията около Украйна в рамките на специално създадени две работни групи“. Едната от тях ще се занимава с различни аспекти на проблемите на сигурността, а другата – с въпроси от икономическата сфера.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пък преди срещата с Тръмп е заявил пред европейски лидери, че не очаква Русия да се откаже от максималистките си искания и да се съгласи с предложения мирен план.

Това съобщават източници на Financial Times, присъствали на видео разговора. По думите им Зеленски е подчертал, че във връзка с това би искал да постигне засилване на натиска върху Русия от страна на Белия дом.

Кремъл вече даде да се разбере, че не е доволен от новата версия на мирния план, която е заменила варианта, подготвен през есента с участието на Москва. По-рано Путин е изисквал Украйна да се откаже от Донбас, но след като е изслушал доклад за превземането на Мирноград на 27 декември, е заявил, че темповете на руското настъпление „фактически свеждат до нула“ интереса му към изтегляне на Въоръжените сили на Украйна от региона, поради което той е готов да продължи войната.