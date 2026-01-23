Европа изглежда изгубена, а не глобална сила

Скъпи приятели,

Всички помнят великия американски филм „Омагьосан ден“ с Бил Мъри и Анди Макдауъл. Но никой не би искал да живее така – повтаряйки едно и също нещо седмици, месеци и, разбира се, години.

И въпреки това, точно така живеем сега. И това е нашият живот. И всеки форум като този го доказва.

Миналата година, тук в Давос, завърших речта си с думите: „Европа трябва да знае как да се защити“.

Мина една година – и нищо не се е променило. Все още сме в ситуация, в която трябва да кажа същите думи.

Но защо?

Отговорът не е само в заплахите, които съществуват или могат да се появят. Всяка година носи нещо ново – за Европа и за света. Всички насочиха вниманието си към Гренландия. И това е ясно – повечето лидери просто не са сигурни какво да правят по въпроса. И изглежда, че всички само чакат Америка да се успокои по тази тема, надявайки се, че това ще отмине. Но какво ще стане, ако не стане? Ами тогава?

Толкова много се говореше за протестите в Иран, но те бяха удавиени в кръв. Светът не помогна достатъчно на иранския народ и истината е, че остана настрана. В Европа имаше коледни и новогодишни празници. Сезонни празници. Докато политиците се върнат на работа и започнат да формират позиция, аятолахът вече беше убил хиляди. И в какво ще се превърне Иран след това кръвопролитие?

Ако режимът оцелее, той изпраща

ясен сигнал към всеки насилник – убий достатъчно хора и ще останеш на власт.

Кой в Европа има нужда това послание да се превърне в реалност?

И въпреки това – Европа дори не се опита да изгради свой собствен отговор.

Нека видим Западното полукълбо.

Президентът Тръмп ръководеше операция във Венецуела. И Мадуро беше арестуван. Имаше различни мнения, но фактът остава: Мадуро ще бъде съден в Ню Йорк.

Съжалявам, но Путин не е на съд. И това е четвъртата година от най-голямата война в Европа след Втората световна война. И човекът, който я е започнал, не само е свободен, но и все още се бори за замразените си пари в Европа. И знаете ли какво? Той има известен успех. Вярно е. Путин е този, който се опитва да реши как да се използват замразените руски активи – не тези, които имат властта да го накажат за тази война. За щастие, ЕС реши да замрази руски активи за неопределено време – и аз съм благодарен за това – благодаря, Урсула, благодаря, Антонио, благодаря и на всички лидери, които помогнаха. Но когато дойде време тези активи да се използват за защита срещу руската агресия, решението беше блокирано.

Путин успя да спре Европа. За съжаление.

Поради позицията на Америка, хората сега избягват темата за Международния наказателен съд. И това е разбираемо – това е историческа позиция на Америка. Но в същото време все още няма реален напредък по създаването на Специален трибунал за руската агресия срещу Украйна, срещу украинския народ. Имаме споразумение – вярно е. Проведени са много срещи. Но все още Европа не е стигнала дори до точката да има сграда за Трибунала – с персонал и реална работа, която да се извършва вътре.

Какво липсва – време или политическа воля? Твърде често

в Европа нещо друго е винаги по-спешно от справедливостта.

В момента работим активно с партньорите си по гаранциите за сигурност и съм благодарен за това. Но те са за след края на войната. След прекратяването на огъня ще има контингенти и съвместни патрули, както и флагове на партньори на украинска земя. И това е много добра стъпка и правилен сигнал, че Обединеното кралство и Франция са готови реално да разположат силите си на място – и вече има първо споразумение за това. Благодаря ти, Киър, благодаря ти, Еманюел, и на всички лидери в нашата коалиция. И правим всичко, за да се уверим, че нашата Коалиция на желаещите наистина ще се превърне в Коалиция на действието. И отново – всички са много позитивни, но – винаги има „но“ – но е необходим предпазният механизъм на президента Тръмп. И отново – никакви гаранции за сигурност не работят без САЩ.

Но какво да кажем за самото прекратяване на огъня? Кой може да помогне за осъществяването му?

Европа обича да обсъжда бъдещето, но избягва да предприема действия днес

– действия, които определят какво бъдеще ще имаме. Това е проблемът.

Защо президентът Тръмп може да спре танкери от Сенчестия флот и да конфискува петрол, а Европа - не? Руски петрол се транспортира точно покрай европейските брегове. Този петрол финансира войната срещу Украйна. Този петрол помага за дестабилизацията на Европа. Значи руският петрол трябва да бъде спрян, конфискуван и продаден в полза на Европа. Защо не? Ако Путин няма пари, няма война за Европа. Ако Европа има пари, тогава тя може да защити народа си. В момента тези танкери печелят пари за Путин, а това означава, че Русия продължава да натиска своя "болен дневен ред".

Следваща точка – казвал съм го и преди и ще го повторя отново: Европа се нуждае от обединени въоръжени сили – сили, които наистина могат да защитят Европа.

Днес Европа разчита само на убеждението, че ако възникне опасност, НАТО ще действа. Но никой не е видял Алианса в действие. Ако Путин реши да превземе Литва или да удари Полша, кой ще отговори? Кой ще отговори? В момента НАТО съществува благодарение на вярата – вярата, че Съединените щати ще действат, че няма да стоят настрана и ще помогнат. Но какво ще стане, ако не го направят?

Повярвайте ми, този въпрос е... Той е навсякъде, в съзнанието на всеки европейски лидер. И някои се опитват да бъдат близо до президента Тръмп. Вярно е. Някои изчакват, надявайки се проблемът да изчезне. Някои са започнали да действат – инвестират в производство на оръжия и т.н., изграждат партньорства, получават обществена подкрепа за по-високи разходи за отбрана...

Но нека си спомним – докато Америка не оказа натиск върху Европа да харчи повече за отбрана, повечето страни дори не се опитваха да достигнат 5% от БВП – минимумът, необходим за гарантиране на сигурността. Европа трябва да знае как да се защити.

И ако изпратите 30 или 40 войници в Гренландия – за какво е това? Какво послание изпращате? Какво е посланието към Путин? Към Китай? И още по-важно, какво послание изпраща това на Дания – най-важната – вашия близък съюзник? Или декларирате, че европейските бази ще защитят региона от Русия и Китай – и установявате тези бази – или

рискувате да не бъдете взети на сериозно, защото 30 или 40 войници няма да защитят нищо.

Ние знаем какво да правим. Ако руските военни кораби плават свободно около Гренландия, Украйна може да помогне – ние имаме експертизата и оръжията, за да гарантираме, че нито един от тези кораби няма да оцелее. Те могат да потънат близо до Гренландия, точно както потънаха близо до Крим. Няма проблем – ние имаме инструментите и хората. За нас морето не е първата линия на защита, така че можем да предприемем действия и знаем как да се бием там. Ако ни питаха и ако Украйна беше в НАТО – а ние не сме – щяхме да решим този проблем с руските кораби.

Що се отнася до Иран, всички чакат да видят какво ще направи Америка. А светът не предлага нищо. Европа не предлага нищо и не иска да се включва в този въпрос като поддръжник на иранския народ и демокрацията, от която се нуждае. Но когато откажеш да помогнеш на народ, борещ се за свобода, последствията се връщат – и те винаги са негативни. Беларус през 2020 г. е пример. Никой не помогна на народа там. А сега руски ракети „Орешник“ са разположени в Беларус – в обсега на повечето европейски столици. Това нямаше да се случи, ако беларуският народ беше спечелил през 2020 г.

И многократно сме казвали на европейските си партньори: действайте сега. Действайте сега срещу тези ракети в Беларус. Ракетите никога не са просто декорация. Но

Европа все още остава в „грендландски режим“ – може би… някой ден… някой ще направи нещо.

Въпросът с руския петрол е същият. Добре е, че съществуват много санкции. Руският петрол става по-евтин. Но потокът не е спрял. А руските компании, които финансират военната машина на Путин, все още работят. И това няма да се промени без още санкции. И ние сме благодарни за целия натиск, оказан върху агресора. Но нека бъдем честни – Европа трябва да направи повече, за да могат нейните санкции да блокират враговете толкова ефективно, колкото и американските санкции. Защо е важно това? Защото, ако Европа не се възприема като глобална сила, ако действията ѝ не плашат лошите играчи, тогава Европа винаги ще реагира, ще се сблъсква с нови опасности и атаки. Всички виждаме, че силите, които се опитват да унищожат Европа, не губят нито ден – те действат свободно, дори действат вътре в Европа.

Всеки „Виктор“, който живее с европейски пари, докато се опитва да продаде европейските си интереси, заслужава шамар зад врата. И ако се чувства комфортно в Москва, това не означава, че трябва да позволим на европейските столици да се превърнат в "малка Москва". Трябва да помним какво разделя Русия от всички нас. Най-фундаменталната линия на конфликт между Русия и Украйна и цяла Европа е следната: Русия се бори да обезцени хората, да гарантира, че когато диктаторите искат да унищожат някого – те ще могат да го направят.

Но те трябва да загубят властта, а не да печелят.

Например, руските ракети се произвеждат само защото има начини за заобикаляне на санкциите. Вярно е. Всички виждат как Русия се опитва да замрази украинците сега, нашия народ, украинците, до смърт при -20°C. Но Русия не би могла да построи никакви балистични или крилати ракети без критични компоненти от други страни. И не е само Китай. Твърде често хората се крият зад извинението, че „Китай помага на Русия“. Да, помага. Но не само Китай. Русия получава компоненти от компании в Европа, Съединените щати и Тайван. В момента мнозина инвестират в стабилност около Тайван. За да избегнат война... Но могат ли тайванските компании да спрат да доставят електроника във войната на Русия? Европа почти нищо не казва. Америка не казва нищо. А Путин прави ракети.

Everyone sees how Russia tries to freeze Ukrainians – our people – to death at –20°C. But Russia couldn’t build any ballistic or cruise missiles without critical components from other countries.



I thank every country and every company that helps Ukraine repair its energy… pic.twitter.com/65D6hzjRQB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 22 януари 2026 г.

И разбира се, благодаря на всяка държава и на всяка компания, която помага на Украйна да ремонтира енергийната си система. Това е от решаващо значение. Благодаря на всички, които подкрепят програмата PURL, като ни помагат да купуваме ракети „Пейтриът“. Но не би ли било по-евтино и по-лесно просто да отрежем Русия от компонентите, от които се нуждае за производството на ракети? Или дори да унищожат фабриките, които ги произвеждат?

Миналата година по-голямата част от времето беше прекарано в разговори за далекобойни оръжия за Украйна. И всички казваха, че решението е съвсем близо. Сега никой дори не говори за това. Но руските ракети и „шахеди“ все още са тук. И все още имаме координатите на фабриките, където се произвеждат. Днес те са насочени към Украйна. Утре може да е която и да е страна от НАТО. А тук, в Европа, ни съветват да не споменаваме „Томахоук“ на американците – за да не им разваляме настроението. И ни казват да не повдигаме темата за ракетите „Таурус“. Когато темата е Турция, дипломатите казват – не обиждайте Гърция. Когато става въпрос за Гърция, казват да бъдем внимателни с Турция…

В Европа има безкрайни вътрешни спорове и неща, които остават неизказани, което пречи на Европа да се обедини и да говори достатъчно честно, за да намери истински решения. И твърде често

европейците се обръщат един срещу друг

– лидери, партии, движения и общности – вместо да се обединят, за да спрат Русия, която носи същото разрушение на всички. Вместо да се превърне в истинска глобална сила, Европа остава красив, но фрагментиран калейдоскоп от малки и средни сили. Вместо да поеме водеща роля в защитата на свободата по целия свят, особено когато фокусът на Америка се измества другаде – Европа изглежда изгубена, опитвайки се да убеди президента на САЩ да се промени.

Но той няма да се промени.

Президентът Тръмп обича себе си. И казва, че обича Европа. Но няма да слуша такава Европа.

***

Един от най-големите проблеми в днешна Европа – макар и да не се говори често за това – е начинът на мислене.

Някои европейски лидери са от Европа, но не винаги са за Европа.

И Европа все още се усеща по-скоро като география, история, традиция – не като истинска политическа сила, не като велика държава.

Някои европейци са наистина силни. Вярно е. Но мнозина казват: „Трябва да устоим“. И винаги искат някой друг да им каже колко дълго трябва да устоят. За предпочитане – до следващите избори.

Но според мен великата сила не работи така.

Лидерите казват: „Трябва да защитаваме европейските интереси.“ Но те се надяват някой друг да го направи вместо тях. И говорейки за ценности, те често имат предвид скъпоценности. Всички те са от сорта на: „Трябва ни нещо, с което да заменим стария световен ред.“ Но къде са лидерите, които са готови да действат – да действат сега на сушата, във въздуха и в морето – за да изградят нов световен ред? Не можеш да изградиш новия световен ред от думи. Само действията създават истински ред.

Днес Америка създаде Съвета за мир. Украйна беше поканена. Русия, Беларус също – въпреки че войната не е спряла. И дори няма прекратяване на огъня. И видяхте кой се присъедини. Всеки имаше своите причини. Но ето какво е важното:

Европа дори не е формирала единна позиция по отношение на американската идея.

Може би тази вечер, когато Европейският съвет се събере, те ще решат нещо. Но документите вече бяха подписани тази сутрин. И тази вечер може би най-накрая ще решат нещо и за Гренландия. Но снощи Марк Рюте беше говорил с президента Тръмп – благодаря ти, Марк, за продуктивността. Америка вече променя позицията си – но никой не знае точно как. Така че нещата се движат по-бързо от нас, нещата се движат по-бързо от Европа. И как може Европа да се справи?

Скъпи приятели, не бива да се принизяваме до второстепенни роли – не и когато имаме шанс да бъдем велика сила заедно.

Не бива да приемаме, че Европа е просто салата от малки и средни сили, подправена с врагове на Европа.

Когато сме обединени, ние сме наистина непобедими.

И Европа може и трябва да бъде глобална сила.

Не такава, която реагира късно, а такава, която определя бъдещето.

We should not degrade ourselves to secondary roles – not when we have a chance to be a great power together.



We should not accept that Europe is just a salad of small and middle powers, seasoned with enemies of Europe.



When united we are truly invincible. Europe can and must… pic.twitter.com/WKozJJsTRH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 22 януари 2026 г.

Това би помогнало на всички – от Близкия изток до всеки друг регион по света. Това би помогнало на самата Европа, защото предизвикателствата, пред които сме изправени сега, са предизвикателства пред европейския начин на живот, където хората са важни, където нациите са важни.

Европа може да помогне за изграждането на по-добър свят. Европа трябва да изгради по-добър свят.

И свят без война, разбира се.

Но за това Европа се нуждае от сила. За това трябва да действаме заедно – и да действаме навреме. И най-вече –

трябва да имаме смелостта да действаме.

И ние работим активно, за да постигнем решения. Реални решения. Днес се срещнахме с президента Тръмп – и нашите екипи работят почти всеки ден. Не е просто. Документите – насочени към прекратяване на тази война – са почти готови. И това наистина има значение. Украйна работи с честност и решителност. И това носи резултати. И Русия също трябва да се подготви, за да сложи край на тази война, да спре тази агресия – руска агресия, руска война срещу нас. Така че натискът трябва да бъде достатъчно силен. И подкрепата за Украйна трябва да стане още по-силна.

Предишните ни срещи с президента на Съединените щати ни донесоха ракети за противовъздушна отбрана. Благодаря ви, европейци. Вие също помогнахте. А днес говорихме и за защита на небето – което означава защита на човешки живот, разбира се. И се надявам, че Америка ще продължи да бъде с нас.

***

И Европа трябва да бъде силна.

И Украйна е готова да помогне – с всичко необходимо, за да гарантира мира и да предотврати разрушението. Готови сме да помогнем на другите да станат по-силни, отколкото са сега. Готови сме да бъдем част от една Европа, която наистина има значение – Европа на истинската сила, велика сила.

Днес се нуждаем от тази сила, за да защитим собствената си независимост. Но вие също се нуждаете от независимостта на Украйна – защото утре може да се наложи да защитавате начина си на живот. И когато Украйна е с вас, никой няма да ви ползва за изтривалка. И винаги ще имате начин да действате – и да действате навреме. Това е много важно – действайте навреме.

Скъпи приятели,

Днес е един от последните дни на Давос – макар че определено не е последният Давос, разбира се. И всички са съгласни с това. Много хора вярват, че някак си нещата ще се оправят от само себе си.

Но не можем да разчитаме на „някак си“.

За истинска сигурност вярата не е достатъчна – вяра в партньор, в щастливо стечение на обстоятелствата.

Никакви интелектуални дискусии не са способни да спрат войните. Нуждаем се от действия. Световният ред произтича от действията. И ни е нужна само смелостта да действаме. Без действия сега, няма – няма утре. Нека сложим край на този „Ден на мармота“.

И да – възможно е. Благодаря.

Слава на Украйна!

*Реч на президента на Украйна пред Световния икономически форум в Давос