Първите украински експерти по дронове заминават за Близкия Изток

08 Март 2026
Володимир Зеленски
ЕПА/БГНЕС
Володимир Зеленски

Първата група украински експерти утре ще замине за Близкия изток, за да обучава държави от Персийския залив как да се борят с дронове, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна ще помогне на страните от Персийския залив в борбата с иранските дронове. Първата група украински експерти и военни ще замине натам още в понеделник, заяви президентът на Украйна, цитиран от ТСН.

По думите му редица държави от Близкия изток са проявили интерес към украинските дронове-прехващачи.

„Този обем, който не се използва от нашите, сме готови да продаваме. По принцип той е доста голям. Поне три държави вече са готови да купуват“, каза той.

