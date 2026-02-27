Американски военни свалиха погрешка правителствен дрон за $30 млн.

Сили на американската армия свалиха правителствен дрон с новата лазерна система за борба с дронове. Заради инцидента гражданската авиация на САЩ (Федералната авиационна администрация, FAA) забрани полетите в района около Форт Ханкок, Тексас.

Пентагонът не коментира веднага инцидента, а FAA посочи „специални причини за сигурност“ в съобщението си за ограниченията върху въздушното пространство близо до мексиканската граница.

Демократите Рик Ларсън, Бени Томпсън и Андре Карсън от комисиите, отговарящи за въпросите на авиацията и вътрешната сигурност, заявиха в съвместно изявление, че Пентагонът е свалил дрон на Митническа и гранична защита (Customs and Border Protection, CBP) и критикуваха липсата на координация. Законодателите заявиха, че още преди месеци са предупредили, че решението на Белия дом да отхвърли предложението за обучение на оператори за борба с дронове и за решаване на проблеми с координацията „е късогледство“.

„Сега виждаме резултата от некомпетентност“, се казва в изявлението.

Според източници на "Ройтерс" от Конгреса, Пентагонът е използвал високоенергийна лазерна система, за да свали дрона на CBP близо до мексиканската граница. Това е район, в който често има нахлувания от мексикански дронове, използвани от наркокартели.

Унищоженият с мобилната лазерна система дрон е модел MQ-9, който струва над $30 млн.

JUST IN: A U.S. military anti-drone laser system accidentally shot down a friendly Customs and Border Protection MQ-9 drone, valued at over $30 million, near the Mexican border. The FAA has closed airspace over Fort Hancock, Texas. - Reuters pic.twitter.com/XuUx2ht1hl — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) 27 февруари 2026 г.

Както Пентагонът, така и CBP съобщиха на сътрудниците си в Конгреса по-рано тази седмица, че възнамеряват да използват лазера без предварителното одобрение на FAA. CBP дори вече използва новата лазерна технология този месец, за да свали 4 предполагаеми дрона на наркокартел, въпреки предупрежденията на FAA, че системата не се счита за безопасна за използване в близост до търговски полети.