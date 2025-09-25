Хегсет извика всички американски генерали

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет нареди на всички американски генерали и адмирали с ранг от O-7 до O-10 да се явят във вторник в базата на морската пехота в Куантико, Вирджиния, съобщи The Washington Post.

До този момент няма абсолютно никаква официална информация за причината за безпрецедентната среща - досега никой никога не е събирал абсолютно целия генералитет на едно място.

Офицерските звания в американската армия, обозначавани с класовете О-7 до О-10, представляват най-високите нива в йерархията и се наричат генералски офицери (General Officers) или флагови офицери (Flag Officers) във Военноморските сили и Бреговата охрана.

Става дума за генерали и адмирали, генерал-лейтенанти и вицеадмирали, генерал-майори и контраадмирали, както и бригадни генерали и флотилни адмирали. В момента в армията на САЩ има 800 такива длъжности и всички те трябва да се явят във Вирджиния за среща с Хегсет.

Това означава, че във вторник в нито една точка на света няма да има американски генерал или адмирал.

Срещата ще се състои на фона на дебата за съкращение на американския висш офицерси състав - Хегсет вече даде да се разбере, че цели 10-процентно съкращение на генералите.

Не е ясно дали в срещата ще участва президентът Доналд Тръмп. Той обаче вече потвърди свикването на генералите и заяви, че не смята срещата за необичайна.

„Това трябва да бъде разговор лице в лице“, каза един от запознатите с текущите дискусии. „Хегсет иска да види генералите. Те ще чуят кратката му реч за военните стандарти и войнския етос“, съобщиха за „Вашингтон пост“ няколко души, запознати с събитието.

"Войнски етос" (Warrior Ethos) е фундаментален морален кодекс, набор от ръководни принципи или светоглед, който определя характера, поведението и задълженията на един войник. Това е много повече от набор от правила – то е начин на мислене и живот, който свързва индивида с нещо по-голямо от самия него - мисията, поделението, нацията.