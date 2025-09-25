Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хегсет извика всички американски генерали

Днес, 06:52
Пийт Хегсет
Пийт Хегсет

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет нареди на всички американски генерали и адмирали с ранг от O-7 до O-10 да се явят във вторник в базата на морската пехота в Куантико, Вирджиния, съобщи The Washington Post.

До този момент няма абсолютно никаква официална информация за причината за безпрецедентната среща - досега никой никога не е събирал абсолютно целия генералитет на едно място.

Офицерските звания в американската армия, обозначавани с класовете О-7 до О-10, представляват най-високите нива в йерархията и се наричат генералски офицери (General Officers) или флагови офицери (Flag Officers) във Военноморските сили и Бреговата охрана.

Става дума за генерали и адмирали, генерал-лейтенанти и вицеадмирали, генерал-майори и контраадмирали, както и бригадни генерали и флотилни адмирали. В момента в армията на САЩ има 800 такива длъжности и всички те трябва да се явят във Вирджиния за среща с Хегсет.

Това означава, че във вторник в нито една точка на света няма да има американски генерал или адмирал. 

Срещата ще се състои на фона на дебата за съкращение на американския висш офицерси състав - Хегсет вече даде да се разбере, че цели 10-процентно съкращение на генералите. 

Не е ясно дали в срещата ще участва президентът Доналд Тръмп. Той обаче вече потвърди свикването на генералите и заяви, че не смята срещата за необичайна. 

„Това трябва да бъде разговор лице в лице“, каза един от запознатите с текущите дискусии. „Хегсет иска да види генералите. Те ще чуят кратката му реч за военните стандарти и войнския етос“, съобщиха за „Вашингтон пост“ няколко души, запознати с събитието. 

"Войнски етос" (Warrior Ethos) е фундаментален морален кодекс, набор от ръководни принципи или светоглед, който определя характера, поведението и задълженията на един войник. Това е много повече от набор от правила – то е начин на мислене и живот, който свързва индивида с нещо по-голямо от самия него - мисията, поделението, нацията. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пийт Хегсет, Пентагона, Пентагон

Още новини по темата

Тръмп подписа указа, в който преименува Пентагона на Министерство на войната
06 Септ. 2025

Военният бюджет на САЩ надхвърли 1 трилион долара
27 Юни 2025

Пентагонът уволни висш адмирал от НАТО
08 Апр. 2025

Пентагонът започва разследване заради скандала със Signal
04 Апр. 2025

Незащитен чат разкри пред журналист военните планове на САЩ
25 Март 2025

Пентагонът съкращава десетки хиляди служители

19 Март 2025

Тръмп махна генерали и адмирали от Пентагона
22 Февр. 2025

Хегсет: "Чичо Сам" не е "Чичо Наивник"
13 Февр. 2025

Шефът на Пентагона: Украйна не може да се върне в границите си от 2014
12 Февр. 2025

Тръмп обвини политиката на Байдън за авиокатастрофата
30 Яну. 2025

Първа криза в лагера на Тръмп
26 Яну. 2025

Пентагонът забрани информация в социалните мрежи за военни операции
24 Яну. 2025

САЩ инвестират $6,9 млрд. в оръжие за България, Украйна и Япония
01 Окт. 2024

На Пентагона ще бъдат монтирани слънчеви панели
18 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар