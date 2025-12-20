САЩ са убили петима членове на “Ислямска държава" в Сирия

Петима членове на групировката "Ислямска държава" са били убити при американските удари срещу групировката в Сирия. Това съобщават от Сирийската обсерватория за правата на човека, цитирани от Франс прес. В бомбардировките са се включили и самолети на Йордания.

По информация от американското Централно командване тази нощ са поразени над 70 обекта на "Ислямска държава". Според ръководителя на Сирийската обсерватория за правата на човека Рами Абдел Рахман джихадистите са били убити в Дейр ез Зор в Източна Сирия. Сред тях е и лидерът на клетка, отговорна за дронове в района.



Йорданската армия заяви, че нейните военновъздушни сили са се присъединили към операцията, "за да предотвратят екстремистки организации да използват тези райони като стартови площадки за заплаха за сигурността на съседите на Сирия и региона, особено след като терористичната организация "Ислямска държава" се възстанови и възстанови капацитета си в Южна Сирия".

Американските военни предприеха мащабни удари срещу десетки цели на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в отговор на атаката на организацията миналата седмица в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач.

"По-рано днес американските сили започнаха ОПЕРАЦИЯ "HAWKEYE STRIKE" в Сирия за ликвидирането на бойци, инфраструктура и оръжейни складове на "Ислямска държава" в пряк отговор на атаката срещу американските сили, която се случи на 13 декември в Палмира, Сирия", написа министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в публикация в "Екс".

"Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение", продължи Хегсет, като добави: "Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим".



The United States has struck ISIS targets in Syria in response to the killing of two American soldiers and one civilian by militants last week. pic.twitter.com/oKA6kFzOa3 — NEXTA (@nexta_tv) 20 декември 2025 г.

Тръмп написа в социалната си мрежа, че сирийската власт напълно подкрепя ударите и че САЩ "нанасят много сериозно отмъщение".

Сирия потвърди своята твърда решимост да се бори с "Ислямска държава" и да гарантира, че тя "няма да има убежища на сирийска територия", се посочва в изявление на Министерството на външните работи в Дамаск.

На територията на Сирия в момента има около 1000 американски войници.