ИДИЛ разстреля американци в Сирия

Двама войници от армията на САЩ и техният преводач, американски гражданин, бяха убити в Сирия, след като са били атакувани от сили на Ислямска държава (ИДИЛ). Пет души са ранени. Те вероятно са откарани в американската база Ал-Танф.

Американски и сирийски сили са патрулирали до историческия град Палмира в централната част на Сирия. заявиха представители на американските военни. Говорителят на Пентагона, Шон Парнел, каза в публикация в X, че атаката е станала, докато войниците са имали "ангажимент с ключов лидер". Той добави, че още трима американски военнослужещи са ранени при инцидента.

Централното командване на САЩ заяви, че атаката е "резултат от засада от единствен стрелец от ИДИЛ в Сирия" и че "стрелецът е бил въвлечен в бой и убит". Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви в публикация в X в събота, че "дивакът, извършил тази атака, е бил убит от партньорските сили." "Нека се знае, ако се прицелите в американци – където и да е по света – ще прекарате остатъка от краткия си, тревожен живот, знаейки, че Съединените щати ще ви преследват, ще ви намерят и безмилостно ще ви убият", написа той.

Стрелбата е станала близо до Палмира според сирийската държавна информационна агенция САНА, която съобщи, че двама служители от силите за сигурност на Сирия са били ранени. Допълнителна информация за тяхното състояние не е била незабавно налична.

Засега нито една групировка не е поела отговорност за атаката, а самоличността на стрелеца не е оповестена.

САЩ имат стотици войници, разположени в Източна Сирия, като част от коалиция, бореща се срещу групировката Ислямска държава (ИДИЛ). Миналия месец Сирия се присъедини към международната коалиция, бореща се срещу ИДИЛ, тъй като Дамаск подобри отношенията си със западните страни след падането на президента Башар ал-Асад миналата година, когато бунтовници превзеха града.

САЩ нямаха дипломатически отношения със Сирия под управлението на Асад, но връзките се затоплиха след падането на петдесетгодишното управление на семейство Асад. Временният президент, Ахмад ал-Шараа, направи историческо посещение във Вашингтон миналия месец, където проведе разговори с президента Тръмп.

ИДИЛ беше победена в Сирия през 2019 г., но спящите клетки на групировката все още извършват смъртоносни атаки в страната. ООН твърди, че групировката все още има между 5000 и 7000 бойци в Сирия и Ирак.

Американските войски, които поддържат присъствие в различни части на Сирия – включително гарнизона Ал-Танф в централната провинция Хомс – за да обучават други сили като част от широка кампания срещу ИД, са били мишена и в миналото. Една от най-смъртоносните атаки стана през 2019 г. в северния град Манбидж, когато експлозия уби двама американски военнослужещи и двама американски цивилни, както и други от Сирия, докато са провеждали патрул.