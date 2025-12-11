Новият план на Тръмп: 30% от Донецка област става демилитаризирана зона

Доналд Тръмп е предоставил актуализиран „мирен план“, който отново предвижда сериозни териториални отстъпки от страна на Украйна, съобщи ZN.UA и други украински медии. Изданието, позовавайки се на документи, съобщава, че планът се състои от 4 документа. Първият е Споразумение между Украйна, РФ, САЩ и Европа и той се състои от 20 точки. Вторият е Рамкови уверения за сигурността на Украйна и е в 3 точки.

Последните два документа са Ангажименти на САЩ към НАТО (документът включва 4 точки) и Договор между РФ и САЩ от 12 точки.

Основните точки на споразумението предвиждат: Признаване на руския контрол над Крим, Донецка и Луганска област. Статутът на тези територии в бъдеще може да се променя само по дипломатически път, а не със сила.

Създаване на „сива“ демилитаризирана зона на 30% от територията на Донецка област. В "28-те точки" се говореше, че тази зона ще бъде "международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация". В новия документ този пасаж вече го няма. А се казва, че украинските и руските войски ще бъдат разположени извън административната граница (която тепърва трябва да се определи) и няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

Замразяването на ситуацията в Запорожка и Херсонска област по текущата линия на фронта остава в сила.

В новия документ се говори за рестартиране на Запорожката АЕЦ вече не под контрола на МААЕ, а под управлението на нов собственик – вероятно, Съединените щати. 50% от електроенергията, произвеждана от ЗАЕЦ, се предвижда да бъде предавана на Украйна. Кой ще получи останалите 50% – документът мълчи. В "28-те точки" се предвиждаше това да бъде Русия.

И Украйна и Руската федерация поемат ангажимент да не се опитват да променят договореностите със сила.