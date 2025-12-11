Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият план на Тръмп: 30% от Донецка област става демилитаризирана зона

Днес, 13:55

Доналд Тръмп е предоставил актуализиран „мирен план“, който отново предвижда сериозни териториални отстъпки от страна на Украйна, съобщи ZN.UA и други украински медии. Изданието, позовавайки се на документи, съобщава, че планът се състои от 4 документа. Първият е Споразумение между Украйна, РФ, САЩ и Европа и той се състои от 20 точки. Вторият е Рамкови уверения за сигурността на Украйна и е в 3 точки. 

Последните два документа са Ангажименти на САЩ към НАТО (документът включва 4 точки) и Договор между РФ и САЩ от 12 точки.

Основните точки на споразумението предвиждат: Признаване на руския контрол над Крим, Донецка и Луганска област. Статутът на тези територии в бъдеще може да се променя само по дипломатически път, а не със сила. 

Създаване на „сива“ демилитаризирана зона на 30% от територията на Донецка област. В "28-те точки" се говореше, че тази зона ще бъде "международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация". В новия документ този пасаж вече го няма. А се казва, че украинските и руските войски ще бъдат разположени извън административната граница (която тепърва трябва да се определи) и няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

Замразяването на ситуацията в Запорожка и Херсонска област по текущата линия на фронта остава в сила.

В новия документ се говори за рестартиране на Запорожката АЕЦ вече не под контрола на МААЕ, а под управлението на нов собственик – вероятно, Съединените щати. 50% от електроенергията, произвеждана от ЗАЕЦ, се предвижда да бъде предавана на Украйна. Кой ще получи останалите 50% – документът мълчи. В "28-те точки" се предвиждаше това да бъде Русия.

И Украйна и Руската федерация поемат ангажимент да не се опитват да променят договореностите със сила.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Донецка област, Русия, Украйна, Доналд Тръмп

Още новини по темата

Зеленски каза "да" за предсрочни избори
09 Дек. 2025

Тръмп усилва натиска върху Зеленски
08 Дек. 2025

Синът на зам.-кмет на Харков е зверски убит във Виена
08 Дек. 2025

Русия и Украйна загубиха 2 млн. души във войната
07 Дек. 2025

Бразилия и Франция нямаха късмет при жребия за Мондиал 2026
05 Дек. 2025

Тръмп настоява Европа да остане европейска
05 Дек. 2025

НАБУ продължава да разкрива корупция в Украйна
05 Дек. 2025

Тръмп отново смята, че Путин иска да спре войната
04 Дек. 2025

Тръмп заплаши и Колумбия
03 Дек. 2025

ЕС обвинява Белгия, че се инати за активите на Русия 
02 Дек. 2025

САЩ предложили на Мадуро да избяга в Москва
01 Дек. 2025

САЩ затвориха небето над Венецуела
30 Ноем. 2025

Тръмп създаде медийна "Зала на срама"
29 Ноем. 2025

Русия атакува енергийната инфраструктура на Киев
29 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?