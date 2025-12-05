Бразилия и Франция нямаха късмет при жребия за Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Церемонията събра заедно държавните глави на държавите, които организират Мондиал 2026 - президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Мексико - Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни (вдясно). Президентът на ФИФА Джани Инфантино (вляво) използва повода да си направи селфи с тях на сцената.

Петкратният световен шампион Бразилия и двукратният Франция ще имат по-трудни съперници от останалите фаворити на световното първенство по футбол през 2026 г. Това стана ясно тази вечер след приключването на жребия за груповата фаза на турнира, който ще се проведе догодина в САЩ, Канада и Мексико. Церемонията се състоя в "Кенеди център" във Вашингтон.

Бразилците ще бъдат в група С заедно с Мароко, който завърши на четвърто място на Мондиал 2022, както и срещу силния европейски тим на Шотландия. Последният участник тук е дебютантът Хаити.

Французите пък са в група I, където са още Норвегия, начело със суперзвездата си Ерлинг Холанд, силният африкански тим на Сенегал, както и победителят от потока на междуконтиненталния плейоф, в който са Ирак, Боливия и Суринам.

В останалите групи водачите са с още един по-силен тим, с който ще оспорват първите две места. Пълна яснота ще има в края на март 2026 г., когато ще станат ясни последните 6 финалисти, след като приключат плейофите - 4 от зона "Европа" и 2 от междуконтиненталния бараж.

ФИФА наложи правила, които позволиха на четирите най-добри отбори в момента в ранглистата - Испания, Аржентина, Франция и Англия, да не се срещнат преди 1/2-финалите.

Утре ще бъде обявена точната програма по дни за мачовете в груповата фаза. Но отсега е ясно, че откриващият двубой на турнира ще е между съорганизатора Мексико и Южна Африка на 11 юни на ст. "Ацтека". Същите два отбора откриха Мондиал 2010, когато южноафриканците бяха домакини и завършиха 1:1 срещу Мексико.

В група L пък се паднаха да играят помежду си Англия и Хърватия, които се срещнаха на 1/2-финала на Мондиал 2018, когато хърватите спечелиха с 2:1 след продължения.

ЖРЕБИЯТ

Група А: Мексико, Южна Африка, Република Корея, Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия

Група В: Канада, Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина, Катар, Швейцария

Група С: Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия

Група D: САЩ, Парагвай, Австралия, Турция/Румъния/Словакия/Косово

Група Е: Германия, Кюрасао, Кот Д`Ивоар, Еквадор

Група F: Нидерландия, Япония, Украйна/Швеция/Полша/Албания, Тунис

Група G: Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия

Група H: Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай

Група I: Франция, Сенегал, Ирак/Боливия/Суринам, Норвегия

Група J: Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания

Група К: Португалия, ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония, Узбекистан, Колумбия

Група L: Англия, Хърватия, Гана, Панама

ЦЕРЕМОНИЯТА

Самата церемония бе с участието на много знаменитости. Водещи бяха моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес. В самото теглене участваха три от големите звезди в типичните американски спортове, явно в опит да се популяризира европейският футбол в Щатите - легендата в американския футбол Том Брейди, славният хокеист Уейн Грецки и една от суперзвездите в историята на НБА Шакийл О’Нийл. Футболистът сред тях беше бившият капитан на "Манчестър Юнайтед" Рио Фърдинанд. На сцената пък излязоха да пеят Андреа Бочели, Лоурън Хил и "Вилидж Пийпъл". А Никол Шерцингер и Роби Уилямс изпълниха заедно химна на турнира Desire.

По време на церемонията стана ясно, че шоу ще има и на самия финал на Мондиал 2026, по време на паузата между двете полувремена, която ще бъде организирана по примера на Супербоул в американския футбол и ще продължи повече от стандартните 15 минути.

РЕВЕРАНС КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ

Най-видният гост в зала "Кенеди Център" беше президентът на САЩ Доналд Тръмп. До него в началото на церемонията беше седнал президентът на ФИФА Джани Инфантино, който след това направи реверанс на домакина и обяви, че световната футболна асоциация учредява "Награда за мир" и нейният първи носител е именно Тръмп. "Наградата се връчва ежегодно на хора за отличителните им деяния, всеотдайност и преданост към развитието на играта. ФИФА връчва "Наградата за мир" за 2025 година на Доналд Тръмп като знак за неговите изключителни деяния в посока мир в света. Бях късметлия да видя преди няколко години и няколко месеца мирния процес, който се опитва да се постигне в Газа. Бях в Малайзия за проблемите в Далечния изток, бях в Руанда. Това е всичко, което искаме да виждаме от един лидер, който се грижи за хората. Искаме да живеем в спокоен свят и вие ще го осигурите на Световното първенство. Вие заслужавате тази награда, за вашите действия", заяви Инфантино.

В отговор американският президент заяви: "За мен е чест и отговорност да получа тази награда. Когато говорим за мир, Конго също е един пример за много загинали. Ние се опитваме да предотвратим конфликтите, преди да започнат. Споменахте рекордните продажби на билети... Интересът към първенството е голям, независимо дали го наричаме сокър или футбол. Мисля, че догодина ще имаме събитие, което светът не е виждал. Такъв ентусиазъм не съм срещал. Работна етика и професионализъм с Канада. Работим чудесно и с Мексико. Нашата координация, нашата дружба трябва да бъдат отчетени. Благодаря на вашите две държави. Светът е по-сигурно място. САЩ не се справяха преди година. Сега е различно и ще продължим по същия начин. Забавлявайте се."