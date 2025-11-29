Тръмп създаде медийна "Зала на срама"

На сайта на Белия дом се появи „Зала на срама“, в която попаднаха медиите, разпространяващи „фалшиви новини“. В „Залата на срама“ са посочени, по-специално, вестник Washington Post, телевизионните канали CBS News, CNN и MSNBC.

В отделна секция „медийни нарушители на седмицата“ са отбелязани CBS News, Boston Globe и Independent – американската администрация ги обвинява в невярно представяне на изказванията на Тръмп.

Белият дом също така създаде таблица с ресурси и журналисти, които обвини в лъжи, пристрастност и изопачаване на контекста. В нея са включени представители на Wall Street Journal, New York Times, ABC News, CNN, Axios, BBC, Associated Press, Politico и други медии.