Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп обеща на всеки американец по 2000 долара "дивидент"

Днес, 18:26
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки американец извън богатите
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки американец извън богатите

Доналд Тръмп обеща да изплати на всеки американец по две хиляди долара „дивиденти“ – от постъпленията от митата, които САЩ наложиха на други държави.

„Хората, които са против митата, са глупаци! Сега ние сме най-богатата и най-уважаваната страна в света, с почти нулева инфлация и рекордни нива на фондовия пазар“, написа президентът на САЩ в мрежата си "Трут соушъл". 

Той заяви, че Съединените щати получават от митата „трилиони долари“ и скоро ще започнат да изплащат своя държавен дълг от 37 трилиона.

Освен това „на всеки ще бъдат изплатени поне 2000 долара дивидент, без да се включват хората с високи доходи“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, мита, дивидент

Още новини по темата

Тръмп даде на Унгария изключение от руските енергийни санкции
07 Ноем. 2025

Тръмп договори по-ниски цени на популярни лекарства за диабет и затлъстяване
07 Ноем. 2025

Тръмп подкрепи Куомо за кмет на Ню Йорк
04 Ноем. 2025

Тръмп заплаши с военна сила Нигерия
02 Ноем. 2025

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия
30 Окт. 2025

Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща
30 Окт. 2025

Тръмп: Путин да приключи войната, а не да изпитва ракети
27 Окт. 2025

Тръмп не иска да си губи времето с Путин
26 Окт. 2025

САЩ санкционираха и президента на Колумбия за наркотрафик
25 Окт. 2025

САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели
24 Окт. 2025

Путин омаловажи санкциите на САЩ
23 Окт. 2025

Тръмп наложи санкции на Русия
23 Окт. 2025

Тръмп: Не искам безсмислена среща с Путин
22 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън