Тръмп обеща на всеки американец по 2000 долара "дивидент"

Доналд Тръмп обеща да изплати на всеки американец по две хиляди долара „дивиденти“ – от постъпленията от митата, които САЩ наложиха на други държави.

„Хората, които са против митата, са глупаци! Сега ние сме най-богатата и най-уважаваната страна в света, с почти нулева инфлация и рекордни нива на фондовия пазар“, написа президентът на САЩ в мрежата си "Трут соушъл".

Той заяви, че Съединените щати получават от митата „трилиони долари“ и скоро ще започнат да изплащат своя държавен дълг от 37 трилиона.

Освен това „на всеки ще бъдат изплатени поне 2000 долара дивидент, без да се включват хората с високи доходи“.