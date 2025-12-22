Високопоставен руски генерал беше взривен в Москва

При експлозия на улица „Ясенев“ в Москва загина началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Това съобщават руските медии, като се позовават на официален представител на Следствения комитет на РФ.

„Според разследването, сутринта на 22 декември на улица „Ясенев“ в Москва е било активирано взривно устройство, поставено под колата. В резултат на нараняванията си е починал началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация ген.-лейтенант Фанил Сарваров“, посочват разследващите.

Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението, които разследва, е свързана с украинските специални служби.

В Москве был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров



На юге города утром взорвался автомобиль Kia Sorento, в котором, по информации «Базы», находился начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В девяностых он участвовал в боевых… pic.twitter.com/gT29L3S3ak — SOTA (@sotaproject) 22 декември 2025 г.

Хора от околните сгради пишат в онлайн чатове, че са били събудени от силен гръм. Съдейки по публикуваните снимки и видеоклипове, колата на Сарваров е експлодирала на паркинга, след като е изминала само няколко метра.

Фанил Сарваров стана един от най-високопоставените руски военни, убит при опит за покушение зад руски линии след началото на войната в Украйна. Същият ранг на генерал-лейтенант е носил и Игор Кирилов, началник на силите за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ), който загина при опит за покушение в Москва преди година. Друг генерал-лейтенант, Ярослав Москалик, беше убит през април.

Сарваров е повишен в генерал-лейтенант с указ на Владимир Путин през май миналата година.

В биографията му е посочено, че е роден през 1969 г. в Пермска област и е завършил Казанското висше танково командно училище. От 1992 до 2003 г. участва в осетино-ингушския конфликт, както и в първата и втората чеченска война. През 2015-2016 г. е бил на служба в Сирия.

През 2016 г. Сарваров е назначен за началник на дирекция „Оперативна подготовка“ към Министерството на отбраната. Според уебсайта на Министерството на отбраната, тази дирекция отговаря за планирането и организирането на учения, както и за организирането и планирането на ежедневната дейност на органите за военно командване и служителите на Министерството на отбраната на месечна база.

През 2018 г. той е присъствал на прием в Кремъл за офицери, назначени на висши командни длъжности, с участието на Владимир Путин.

Шест месеца преди Сарваров, през април тази година, при експлозия на кола загина Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб, който участва в преговорите с Украйна през 2015 г.

А точно преди година, на 17 декември 2024 г., почина и Игор Кирилов в Москва.

Путин нарече убийството на Кирилов „сериозна грешка“ от страна на руските правоохранителни и разузнавателни служби. „Трябва да подобрим тази работа и да предотвратим подобни сериозни грешки“, каза Путин по време на миналогодишната „Директна линия“. Путин не коментира убийството на Москалик, само изпрати погребален венец на погребението му.

Последният път, когато кола беше взривена в Москва, беше на 1 декември. Тогава в двора на сграда на улица „Радужная“ 10 в град Московски (Нова Москва) се взриви Land Cruiser 200 Prado, принадлежащ на 41-годишен доктор на физико-математическите науки и специалист по квантова електроника, работещ в изследователски институт на „Ростех“.