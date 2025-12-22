Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Високопоставен руски генерал беше взривен в Москва

Загиналият е началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили

22 Дек. 2025Обновена
Фанил Сарваров
Министерство на отбрана на Русия
Фанил Сарваров

При експлозия на улица „Ясенев“ в Москва загина началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Това съобщават руските медии, като се позовават на официален представител на Следствения комитет на РФ.

„Според разследването, сутринта на 22 декември на улица „Ясенев“ в Москва е било активирано взривно устройство, поставено под колата. В резултат на нараняванията си е починал началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация ген.-лейтенант Фанил Сарваров“, посочват разследващите.

Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението, които разследва, е свързана с украинските специални служби.

Хора от околните сгради пишат в онлайн чатове, че са били събудени от силен гръм. Съдейки по публикуваните снимки и видеоклипове, колата на Сарваров е експлодирала на паркинга, след като е изминала само няколко метра.

Фанил Сарваров стана един от най-високопоставените руски военни, убит при опит за покушение зад руски линии след началото на войната в Украйна. Същият ранг на генерал-лейтенант е носил и Игор Кирилов, началник на силите за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ), който загина при опит за покушение в Москва преди година. Друг генерал-лейтенант, Ярослав Москалик, беше убит през април.

Сарваров е повишен в генерал-лейтенант с указ на Владимир Путин през май миналата година.

В биографията му е посочено, че е роден през 1969 г. в Пермска област и е завършил Казанското висше танково командно училище. От 1992 до 2003 г. участва в осетино-ингушския конфликт, както и в първата и втората чеченска война. През 2015-2016 г. е бил на служба в Сирия.

През 2016 г. Сарваров е назначен за началник на дирекция „Оперативна подготовка“ към Министерството на отбраната. Според уебсайта на Министерството на отбраната, тази дирекция отговаря за планирането и организирането на учения, както и за организирането и планирането на ежедневната дейност на органите за военно командване и служителите на Министерството на отбраната на месечна база.

През 2018 г. той е присъствал на прием в Кремъл за офицери, назначени на висши командни длъжности, с участието на Владимир Путин.

Шест месеца преди Сарваров, през април тази година, при експлозия на кола загина Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб, който участва в преговорите с Украйна през 2015 г.

А точно преди година, на 17 декември 2024 г., почина и Игор Кирилов в Москва.

Путин нарече убийството на Кирилов „сериозна грешка“ от страна на руските правоохранителни и разузнавателни служби. „Трябва да подобрим тази работа и да предотвратим подобни сериозни грешки“, каза Путин по време на миналогодишната „Директна линия“. Путин не коментира убийството на Москалик, само изпрати погребален венец на погребението му.

Последният път, когато кола беше взривена в Москва, беше на 1 декември. Тогава в двора на сграда на улица „Радужная“ 10 в град Московски (Нова Москва) се взриви Land Cruiser 200 Prado, принадлежащ на 41-годишен доктор на физико-математическите науки и специалист по квантова електроника, работещ в изследователски институт на „Ростех“.

Взривената кола
БГНЕС Взривената кола
Мастото на взрива
Туитър Мастото на взрива
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

убити руски генерали

Още новини по темата

Втори руски генерал бе убит в Украйна за две седмици
21 Юли 2023

Руската армия започна да изпитва дефицит на висши командири
14 Юни 2023

Още един руски генерал е убит на фронта в Украйна
13 Юни 2023

Руски генерал загина в бой в Донбас
05 Юни 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ