Мелони се стресна от 100 пребити полицаи при протест в Торино

Премиерката посети част от ранените служители на реда

01 Февр. 2026
Джорджа Мелони
EPA/BGNES
Джорджа Мелони

Италианската премиерка Джорджа Мелони се срещна днес в Торино с членове на службите за сигурност, които са пострадали във вчерашните сблъсъци, в края на демонстрация срещу закриване на левичарски социален и културен център, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Мелони посети в болницата „Молинете“ двама от ранените в сблъсъците служителите на службите за сигурност. Визитата й там продължи 10 минути и после тя съобщи, че е насрочила за утре заседание на правителството, на което ще се обсъждат заплахите за обществения ред. Тя подчерта, че управляващите ще направят нужното, за да се зачитат правилата за реда в Италия.

Относно протестите вчера в Торино Мелони заяви, че за нея това не са демонстранти, а организирани престъпници и че не става дума за протести, а за сблъсъци, по време на които са били нанасяни удари на служителите от силите на реда с ясното съзнание, че последствията от тази атака могат да бъдат много сериозни. „Това се нарича опит за убийство“, заяви Мелони.

Тя изрази очакване, че магистратите ще дадат обективна оценка на случилото се и подчерта, че ако полицаите бяха реагирали със същата агресия, като тази на хората, противопоставили им се по време на сблъсъците, то полицаите щяха да бъдат вписани в регистъра на разследваните в Италия и вероятно срещу тях щяха да бъдат предприети и някакви превантивни мерки.

Реакции на сблъсъците дойдоха и от министъра на отбраната Гуидо Крозето и от вицепремиера Матео Салвини, които също осъдиха проявите на насилие.

Най-малко 100 агенти от службите за сигурност бяха ранени вчера по време на сблъсъците в Торино, пише „РАИ Нюз“, като се позовава на местните власти.  Сред тях има 96 полицаи, 7 членове на Финансовата гвардия и 5 карабинери.

Задържани бяха 10 души. Засега не се съобщава точната бройка на пострадалите демонстранти.

Протестите бяха насочени срещу закриването на центъра „Аскатасуна“, който от десетилетия е средище в Торино на левичари. Центърът беше затворен малко преди Коледа

Според организаторите в протеста са участвали около 50 000 души. Сред тях е имало и хора, носещи палестински знамена.

По време на сблъсъците с полицията в края на протеста, по полицаите са били хвърляни камъни, коктейли „Молотов“ и други предмети. Подпалени бяха и контейнери за боклук, както и полицейски бус. Един полицай е бил удрян и с чук по време на сблъсъците, а кадрите от тази атака се завъртяха в интернет.

Полицията отговори със сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне демонстрантите.

Екип на телевизия „РАИ“ също е пострадал по време на сблъсъците в Торино.

