Мелони предлага НАТО-лайт за Украйна

Италианският премиер Джордж Мелони предложи да се дадат гаранции за сигурност на Украйна, които Bloomberg нарече "НАТО-лайт".

Украйна няма да бъде приета в Северноатлантическия пакт, както настояват Русия и САЩ. Мелони обаче предлага съюзниците на Киев да се споразумеят за военна подкрепа в рамките на 24 часа, ако конфликтът с Русия се възобнови.

Мелони предлага механизъм за колективна помощ, подобен на член 5 от устава на блока - този механизъм позволява бързо съгласуване на ответни мерки в случай на военна атака, отбелязват източниците на Bloomberg.

Планът не включва изпращане на войски в Украйна, ако Русия нападне отново. Според източниците на Bloomberg, планът включва светкавично предоставяне на непрекъсната отбранителна и икономическа помощ, укрепване на украинската армия, както и въвеждане на санкции срещу Русия.

"Лъвският дял"

Европейците ще трябва да поемат "лъвския дял" от тежестта на гаранциите за сигурността на Украйна, заяви вицепрезидентът на САЩ Ванс. "Това е техният континент, това е тяхната сигурност и президентът Тръмп даде да се разбере, че ще трябва да засилят усилията си", заяви той. САЩ и съюзниците все още работят по гаранции за сигурност за Украйна, все още не са ги финализирали, добави Ванс. Вицепрезидентът също така заяви, че САЩ няма да поемат никакви задължения за гарантиране на сигурността на Украйна, докато не разберат какво се изисква.