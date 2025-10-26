Русия отново атакува жилищни райони на Киев

Броят на жертвите в Киев се увеличи до 29 души, сред които седем деца, потвърдено е, че трима от ранените са загинали - това е резултатът от поредната руска атака срещу жилищни райони на Киев.

В Деснянски район останките на "Шахед" паднаха върху девететажна жилищна сграда на ниво втори етажа. Няколко апартамента избухнаха в пламъци, огънят се разпространи по балконите до седмия етаж. Спасителите вече са успели да ликвидират пожара. Работата по анализа на конструкциите продължава. На друг адрес също се извършва разбор на конструкцията, също на 9 етажна сграда - фасадата и таваните между горните етажи са частично разрушени. В Оболонски район отломки от дрон паднаха върху шестнадесететажна жилищна сграда. Повреден е един апартамент. Няма пожар и структурни разрушения.

В същото време руската противовъздушна отбрана е свалила 82 украински дрона през изминалата нощ, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на Министерството на отбраната на Русия. "През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. 30 безпилотника (бяха ликвидирани) над територията на Брянска област, 26 - над Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в съобщението на ведомството. По-рано днес кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в "Телеграм", че руската ПВО е унищожила и дрон, насочен към руската столица.