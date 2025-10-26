Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия отново атакува жилищни райони на Киев

Украйна изпрати дрон към Москва

Днес, 07:31

Броят на жертвите в Киев се увеличи до 29 души, сред които седем деца, потвърдено е, че трима от ранените са загинали - това е резултатът от поредната руска атака срещу жилищни райони на Киев.

В Деснянски район останките на "Шахед" паднаха върху девететажна жилищна сграда на ниво втори етажа. Няколко апартамента избухнаха в пламъци, огънят се разпространи по балконите до седмия етаж. Спасителите вече са успели да ликвидират пожара. Работата по анализа на конструкциите продължава. На друг адрес също се извършва разбор на конструкцията, също на 9 етажна сграда - фасадата и таваните между горните етажи са частично разрушени. В Оболонски район отломки от дрон паднаха върху шестнадесететажна жилищна сграда. Повреден е един апартамент. Няма пожар и структурни разрушения.

В същото време руската противовъздушна отбрана е свалила 82 украински дрона през изминалата нощ, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на Министерството на отбраната на Русия. "През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. 30 безпилотника (бяха ликвидирани) над територията на Брянска област, 26 - над Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в съобщението на ведомството. По-рано днес кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в "Телеграм", че руската ПВО е унищожила и дрон, насочен към руската столица.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, Киев

Още новини по темата

Русия удари детска градина в Харков
22 Окт. 2025

The Economist: С това темпо 103 г. ще са нужни на Русия да превземе Украйна
18 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

Русия атакува с 450 дрона и 30 ракети енергийната система на Украйна
10 Окт. 2025

Близо 2000 руски военни обекта влизат в обсега на "Томахоук"
07 Окт. 2025

Руски дрон атакува цивилни на гара край Суми
04 Окт. 2025

Десетки дронове удариха Киев
28 Септ. 2025

България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг
26 Септ. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

Украйна освободи мобилизирания българин с двойно гражданство
23 Септ. 2025

Украйна прати десетки дронове към Москва
23 Септ. 2025

Украински дронове удариха вила на ФСБ в Крим
22 Септ. 2025

Русия пак хвърли авиобомба в жилищен район в Украйна
18 Септ. 2025

Фон дер Лайен предложи нов начин за финансиране на Украйна
10 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте