Бесарабски българин загина във войната в Украйна

Днес, 16:11
Виктор Викторович Дерменжи
Виктор Викторович Дерменжи

Бесарабският българин Виктор Викторович Дерменжи загина във войната в Украйна, съобщиха във Фейсбук от "Бесарабски фронт".

Сънародникът ни се е сражавал от първия ден на бойните действия на страната на Украйна. Старши сержантът е родом от Измаил, където живее голяма българска общност. Той е баща на две дъщери, които оставя полусираци.

"Той бе от онези редки мъже, които не бягат от своя дълг. Когато родината му беше нападната, Виктор не се поколеба. Той бе сред първите, които се изправиха срещу окупатора така, както само истинските воини умеят - със спокойствие, решителност и дълбоко чувство за чест. Биеше се там, където е най-тежко, но не се отвърна от избрания път. Това е смелост, която не се учи - тя се носи в кръвта и в корена", пишат от организацията на бесарабските българи.

В съобщението се посочва, че загиналият Виктор остава част от голямата българска общност на украинска земя - хора, които векове наред пазят своята идентичност, своята чест и своята дума.

Към момента не се знае точният брой на етническите българи, загинали до момента във войната. Само през август тази година загинаха трима наши сънародници от Одеска област - Сергей Маглае, Виталий Терзи и Максим Петков. Те са родом от български села.

Петков и Терзи загинаха при сражение в Запорожка област, а Маглае беше полицай. На мемориала на централния площад в Олшанка са изписани и имената на други шестима българи - Данил Добров (22 години), Игор Владов (33 години) и Олег Киров (50 години), а от село Добра - Васил Серданов (18 години) и Михайло Танасов (21 години). 44-годишният Олександър Диордиев е жертвата, която даде село Станкувата. Иван Минков, Семен Демиров, Иван Чумаков пък са загиналите само от едно село - Криничне, Чушмелий, но българските населени места в Одеска област са 70, а българското население наброява поне 150 000 души.

