Швейцария ще гласува на референдум за ограничаване на населението си

Швейцария ще гласува на референдум това лято за ограничаване на населението на страната на 10 млн. души, съобщава италианското издание "Скай Ти Джи 24", цитирано от БТА.

Референдумът е насрочен за 10 юни. Предложението за него е на крайната десница - Швейцарска национална партия. Според привържениците на референдума той ще доведе до преразглеждане на споразуменията на страната с ЕС, докато според противниците ограничаване на населението на 10 млн. души ще парализира икономиката.

Сега населението на Швейцария е 9,1 млн. души. Според предложението на крайнодесните ако населението прехвърли 9,5 млн. души, правителството ще трябва да откаже достъп до страната на новопристигащите, в това число и кандидатите за убежище и семействата на мигранти, вече настанили се там. Ако населението достигне 10 млн. души, ще влязат в сила още ограничения и дори може да се стигне до излизане на страната от споразумението с ЕС за свободно движение.

Според крайнодесните, които са най-голямата политическа сила в страната, за последните 10 г. населението на страната е нараснало с около 5 пъти по-бързо спрямо средното в страните членки на ЕС. Те смятат, че демографският взрив надува цените на наемите и на жилищата и подлага на натиск инфраструктурата и обществените услуги.

Според правителствени данни 27%а от пребиваващите в Швейцария нямат швейцарско гражданство.