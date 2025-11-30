Швейцарците отхвърлиха жените да бъдат войници

В Швейцария младите мъже вече са задължени да преминат военна служба или да се включат в звената за гражданска защита.

Швейцарците решително отхвърлиха днес на референдум идеята жените да преминават през военна служба, участие в екипи за гражданска защита или подобни организационни форми, предаде Асошиейтед прес.

Официални резултати от референдума показват, че повече от половината от швейцарските кантони отхвърлят идеята недвусмислено. Инициативата пропада, защото, за да бъде одобрена, тя се нуждае от подкрепата на мнозинството от гласоподавателите и кантоните.

Поддръжниците на плана за военната служба се надяваха, че той ще засили обществената сплотеност, като създаде нови работни места в сектори като опазването на околната среда, продоволствената сигурност и полагането на грижи за възрастните хора.

Предложението бе направено в момент, в който други европейски страни намират начини да укрепят въоръжените си сили с оглед на засилващите се опасения за потенциала на Русия да бъде заплаха.

Младите мъже в неутрална Швейцария вече са задължени да преминават през военна служба или да участват в екипи за гражданска защита.

Парламентът също категорично се противопоставя на предложението основно заради риска от отслабване на икономиката, като извади десетки хиляди млади хора от трудовия пазар. Първоначалните социологически проучвания показваха подкрепа за идеята, но инициативата най-вероятно ще бъде отхвърлена.

Вотът се разглежда като показател за обществените нагласи в Европа относно задължителната военна служба на фона на опасенията, породени от войната в Украйна и други потенциални кризисни ситуации. Правителството обаче заяви, че армията и гражданската защита вече разполагат с достатъчно служители и не е нужно да се набират повече хора, отколкото реално са необходими.

Според властите въпреки че задължителната военна служба за жените може да се представи като стъпка към равенство между половете, тя на практика би натоварила допълнително жените, които обикновено поемат по-голямата част от грижите за деца и близки, както и основните домакински задачи.

"Тъй като равенството между половете в професионалния и обществения живот все още не е факт, въвеждането на задължителна служба за жените не би означавало реален напредък в тази посока", се казва още в изявление на правителството.