„Еърбъс“ актуализира софтуера на самолетите А320

Компанията намали оценката си за въздействието на мащабното спиране

29 Ноем. 2025Обновена
Европейският самолетостроител „Еърбъс“ намали оценката си за въздействието на мащабното изтегляне, обявено за модела А320 заради софтуерен проблем, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Макар че засегнати остават общо около 6000 самолета, броят на тези от тях, които ще трябва да преминат вреемка подмяна на хардуер вместо само бърза софтуерна актуализация, е по-малък от първоначално обявените 1000 машини.

Трайно извън експлоатация ще бъдат около 100 самолета, докато се подмени дефектният софтуер, съобщи днес френският министър на транспорта Филип Табаро пред телевизия Бе Еф Ем, предаде Франс прес.

Авиокомпании от цял свят отменят и забавят полети през почивните дни, за да направят необходимата актуализация, след като анализ установи, че софтуерен проблем може да е допринесъл за внезапната загуба на височина при полет на авиокомпания „ДжетБлу“ (JetBlue) миналия месец.

„Еърбъс“ съобщи снощи, че разследването на инцидента е установило, че интензивната слънчева радиация може да повреди данни, които са от ключово значение за функционирането на системите за управление на полета на самолетите от семейството A320.

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС предупреди, че това може да доведе до „краткосрочно нарушаване” на разписанията на полетите. Според агенцията проблемът е възникнал в резултат на софтуерна актуализация на бордовите компютри на самолета, допълва Асошиейтед прес.

Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ се присъедини към европейския регулатор в изискването към авиокомпаниите да разрешат проблема с нова софтуерна актуализация

В САЩ моментът е един от най-натоварените периоди за пътувания, тъй като американците се връщат у дома след Деня на благодарността.

Изтеглянето, обявено от „Еърбъс“ е отправено до 350 авиокомпании по целия свят и изглежда е едно от най-големите в 55-годишната история на компанията.

Нискотарифната авиокомпания „УизЕър“ (Wizz Air), която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация. „Изискваната от „Еърбъс“ (Airbus) софтуерна актуализация е успешно приложена през изминалата нощ на всички засегнати самолети от семейството „Еърбъс“ A320 на „УизЕър“ (Wizz Air).

Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на този проблем, съобщават от авиокомпанията.

