Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Взрив разтърси американското посолство в Осло

Днес, 07:46
Американското посолство в Осло пострада тази нощ.
БГНЕС
Американското посолство в Осло пострада тази нощ.

Мощен взрив разтърси сградата на американското посолството в Осло снощи около 1 часа местно време. Няма големи материални поражения или пострадали хора, информациите засега са оскъдни.

Експлозията е засегнала входа на консулския отдел, става ясно от думи на говорителя на норвежката полиция Микаел Делмер. „Щетите са незначителни. Няма да коментираме естеството им, какво е експлодирало или други подобни подробности. Разследването едва започва“, заяви той, цитиран от световните агенции и БТА. Не се знае какво е било взривното устройство и кой го е задействал. От посолството и от Държавния департамент няма информация към момента. 

„Имаше полицейски кучета, дронове, полицаи с автомати. Във въздуха кръжаха хеликоптери“, описа ситуацията в квартала местен жител.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Посолство на САЩ, Норвегия

Още новини по темата

Връзки с Епстийн доведоха бивш премиер до опит за самоубийство
24 Февр. 2026

Норвегия подобри рекорда по олимпийски титли от едни игри
20 Февр. 2026

МВнР: Върнахме от Норвегия дете, разделено 7 г. от майка си

01 Февр. 2026

Норвежците пак откриха големи залежи на природен газ

16 Дек. 2025

Equinor вече добива газ в Askeladd Vest в Баренцово море
29 Септ. 2025

И Норвегия разследва прелитания на дронове над военна база
27 Септ. 2025

Норвегия "дава газ" на новите сондажи

20 Авг. 2025

Руски хакери са източвали язовир в Норвегия
14 Авг. 2025

Именит журналист оцеля шест денонощия сред дивата природа на Норвегия
07 Авг. 2025

Синът на норвежката принцеса е заподозрян в над 20 престъпления

27 Юни 2025

Норвежец се събуди с огромен кораб пред вратата
23 Май 2025

И Сюзън Фалатко напуска като шеф на посолството на САЩ
16 Май 2025

Норвегия и Швеция спешно възстановяват военните си бункери
05 Апр. 2025

САЩ прибраха паметника на летците в двора на посолството

28 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?