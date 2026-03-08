Взрив разтърси американското посолство в Осло

Мощен взрив разтърси сградата на американското посолството в Осло снощи около 1 часа местно време. Няма големи материални поражения или пострадали хора, информациите засега са оскъдни.

Експлозията е засегнала входа на консулския отдел, става ясно от думи на говорителя на норвежката полиция Микаел Делмер. „Щетите са незначителни. Няма да коментираме естеството им, какво е експлодирало или други подобни подробности. Разследването едва започва“, заяви той, цитиран от световните агенции и БТА. Не се знае какво е било взривното устройство и кой го е задействал. От посолството и от Държавния департамент няма информация към момента.

„Имаше полицейски кучета, дронове, полицаи с автомати. Във въздуха кръжаха хеликоптери“, описа ситуацията в квартала местен жител.