И Норвегия разследва прелитания на дронове над военна база

Дания също съобщи за пореден случай тази седмица

Днес, 17:21
Мобилна радарна станция край военна зона в Дания.
Мобилна радарна станция край военна зона в Дания.

Норвежката армия съобщи, че разследва „възможни наблюдения с дронове“ рано тази сутрин над най-голямата си военна база, където са разположени изтребителите ѝ Ф-35, предаде "Франс прес", цитирана от нашата БТА. Информацията идва от военен говорител.

Армията сътрудничи с полицията, за да установи със сигурност дали действително става дума за дронове, след като през изминалата нощ безпилотни летателни апарати бяха засечени над военни обекти в съседна Дания.

„Вероятно става въпрос за дронове, но разследването ще покаже какво точно е било. Засега разглеждаме случая като наблюдение с дронове“, обясни Брюняр Стурдал, говорител на генералния щаб на норвежките въоръжени сили. Според информацията поне два дрона са летели в близост до базата в рамките на около час, преди да изчезнат. Безпилотните апарати не са били прехванати.

По-рано бе съобщено, че неидентифицирани дронове са преминали над датски военни обекти, включително над най-голямата база в страната. Това е пореден подобен случай в скандинавската страна тази седмица. Копенхаген намекна, че Русия може да е замесена.

След няколко дни в датската столица ще се състои европейска среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. В петък министрите на отбраната на десетина държави от ЕС се договориха да дадат приоритет на създаването на „стена срещу дронове“.

Полетите на дронове започнаха само дни след като Дания обяви, че за първи път придобива прецизни оръжия с голям обсег, позовавайки се на заплахата, която Русия представлява „за години напред“.

Датската полиция съобщи, че „един или два дрона“ са били забелязани в петък около 20:15 ч. местно време в близост до и над военната база в "Каруп" – най-голямата в страната, където са съсредоточени всички хеликоптери на въоръжените сили, въздушното наблюдение, школата за пилоти и поддържащите структури.

„Мога да потвърдя, че около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време) имаше инцидент, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база в Каруп“, заяви пред АФП полицейският служител Симон Скелкяр. „Ние не ги свалихме“, добави той и уточни, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

База „Каруп“ споделя пистите си с летище „Мидюланд“, което за кратко бе затворено. Нито един полет не беше засегнат, тъй като по това време не е имало планирани излитания и кацания, допълни Скелкяр. Полицията работи съвместно с армията в рамките на разследването, добави той.

 

