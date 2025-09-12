Сигналът за дрон на бургаския плаж е подаден към 9.30 часа от мъж, който се е разхождал край брега.

Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас в района на Кайт училището, по пътя към Солниците.

Сигналът е подаден към 9.30 часа от мъж, който се е разхождал край брега, съобщиха местни медии.

По-късно през деня информацията бе потвърдена и от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат.

"Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас. След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас", съобщиха от МО.

Военнослужещите са действали по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

"Дронът е изхвърлен в района на бившия Евин плаж. Веднага са пристигнали експерти, които да уточнят дали е военен", разказаха днес очевидци. Според тях липсвала цялата задна част и дясното крило. Устройството било голямо близо един метър.

Районът наоколо е бил отцепен и впоследствие дронът е бил отнесен от военни експерти за обстоен анализ.

Видно било, че летателното средство е престояло доста време в морската вода, тъй като всички метални части по него са били ръждясали. Според експертите дронът не е бил опасен.

През август военен дрон изплува на плаж "Харманите" в Созопол, който също бе престоял поне месец в морето. Той бе унищожен от специализиран екип на Военноморските сили.