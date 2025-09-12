Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дрон изплува на Северния плаж в Бургас

Летателният апарат не съдържа взривно вещество и не представлява опасност, обявиха от МО

12 Септ. 2025Обновена
Сигналът за дрон на бургаския плаж е подаден към 9.30 часа от мъж, който се е разхождал край брега.
Сигналът за дрон на бургаския плаж е подаден към 9.30 часа от мъж, който се е разхождал край брега.

Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас в района на Кайт училището, по пътя към Солниците.

Сигналът е подаден към 9.30 часа от мъж, който се е разхождал край брега, съобщиха местни медии.

По-късно през деня информацията бе потвърдена и от Министерство на отбраната.  Оттам уточниха, че специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат.

"Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас. След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас", съобщиха от МО.

Военнослужещите са действали по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

"Дронът е изхвърлен в района на бившия Евин плаж. Веднага са пристигнали експерти, които да уточнят дали е военен", разказаха днес очевидци.  Според тях липсвала цялата задна част и дясното крило. Устройството било голямо близо един метър.

Районът наоколо е бил отцепен и впоследствие дронът е бил отнесен от военни експерти за обстоен анализ.

Видно било, че летателното средство е престояло доста време в морската вода, тъй като всички метални части по него са били ръждясали. Според експертите дронът не е бил опасен.

През август военен дрон изплува на плаж "Харманите" в Созопол, който също бе престоял поне месец в морето. Той бе унищожен от специализиран екип на Военноморските сили.

Летателното устройство е престояло дълго време в морето - всички метални части по него са били раждясали.
Летателното устройство е престояло дълго време в морето - всички метални части по него са били раждясали.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дрон

Още новини по темата

Шефът на МО увърта защо руският дрон е унищожен, без да е проучен
25 Авг. 2025

Мистериозен дрон летя и падна до летище Варна
07 Юли 2025

Дрон ще следи за незаконни обекти на плажа

13 Юни 2025

Украйна прати 19 дрона към Москва
06 Май 2025

Предвижда се затвор за управление на дронове без разрешение
10 Апр. 2025

Шест пъти дронове са навлизали над български летища през 2024 г.
15 Февр. 2025

Внесен е закон за забрана на дронове около летища и стратегически обекти
12 Февр. 2025

МВР и експерти: Дронът на летището е хакнат, манипулиран и не е случаен
11 Февр. 2025

Гроздан Караджов: Полетът на дрона може да е провокация
10 Февр. 2025

Нелегален дрон забави шест полета на летище "София"
08 Февр. 2025

Военните извлякоха дрона край Камен бряг
04 Юни 2024

Дрон лети само с енергията на слънцето

19 Апр. 2024

Нов украински дрон лети 3300 км с полезен товар 300 кг
03 Апр. 2024

Украински дрон подпали петролно депо в Курск
10 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар