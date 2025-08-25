Шефът на МО увърта защо руският дрон е унищожен, без да е проучен

Откритият край Созопол дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор до народния представител Явор Божанков. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание, разказва БТА.

Военноморските сили не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал откритият на 12 август 2025 г. край Созопол безпилотен летателен апарат, но със сигурност могат да потвърдят, че е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения.

Депутатът пита министъра "какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон „Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване". На този последен въпрос, който си задаваха и много хора при намирането му, на практика няма никакъв конкретен отговор

Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, отбелязва в отговора си министър Атанас Запрянов и обяснява, че "тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10“ открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса".

Командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване. По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва още военният министър..

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

На 12 август от Министерството на отбраната съобщиха, че военнослужещи са обезвредили дрон, намерен на плаж в Созопол.

Дронът е изплувал в южната част на плажа, близо до скалите. Според експерти, които са огледали машината, от нея е останала само корпусната част. Състоянието на дрона показвал, че е престоял дълго време във водата. Нямало снаряди или други опасни компоненти.

Въпреки това дронът бе взривен на място. Военното министерство обяви, че специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) е извършил разузнаване и унищожаване на дрон. Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС.

По заповед на зам.-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото, където е открит предметът. Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи, съобщиха тогава от военното министерство.