Руски дрон атакува цивилни на гара край Суми

Днес, 14:54

Руски дрон е атакувал жп гара в Сумска област при което са ранени най-малко 30 души, заяви президентът Володимир Зеленски.

Украинският лидер добавя, че дрон е ударил гарата в град Шостка, Сумска област. Пътници и работници на Укрзализница са били на мястото в момента на атаката.

“Дивашки руски удар с дрон по жп гарата в Шостка, Сумска област. Всички служби за спешна помощ вече са на място и са започнали да помагат на хората. Цялата информация за ранените се установява. Досега знаем за поне 30 жертви. Предварителните доклади сочат, че на мястото на удара е имало както персонал на Укрзализница, така и пътници”, добави още Зеленски.

Спешни служби са на място, спасители оказват помощ на ранените, а броят на жертвите и мащабът на щетите се установяват.

“Руснаците не можеха да не са знаели, че удрят цивилни. И това е терор, който светът не трябва да игнорира“, написа Зеленски в X.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви: "Шокиращите сцени, излизащи от жп гара Шостка, подчертават безразсъдното и продължаващо желание на Русия да се прицелва в цивилни граждани".

 

