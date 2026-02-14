Украински инструктори разбили НАТО в учение с дронове

През май 2025 г. в Естония се проведоха ученията „Таралеж 2025“. В тях участваха 16 хиляди естонски военнослужещи и подразделения на армии от още 11 държави от НАТО. Като инструктори бяха поканени украински експерти по безпилотни системи, които споделиха своя опит. Резултатите от ученията с дронове се оказали „ужасни“ за силите на НАТО, разказа бившият координатор на дронове в Естонската лига за отбрана Айвар Ханиоти пред авторката на The Wall Street Journal Джилиан Кей Мелкиор.

Според подполковник Арбо Пробал, ръководител на програмата за безпилотни системи в Силите за отбрана на Естония, ученията с дронове симулирали „ожесточено и претоварено“ бойно поле с различни типове дронове.

В един от сценариите бойна група на НАТО от няколко хиляди военнослужещи се опитала да проведе атака, но не отчела, че дроновете правят бойното поле „прозрачно“. Затова подразделенията на условния противник, чиято роля изпълнявали включително украинците, успешно контраатакували - и за половин ден „унищожили“ 17 бронемашини на НАТО, както и извършили още 30 „удара“ по други цели. В сценария били използвани два пъти по-малко безпилотници, отколкото реално има на фронта на руско-украинската война, но въпреки това „скриването било невъзможно“, заявил Ханиоти.

Той оценил резултатите като „ужасни“ за представителите на НАТО, тъй като силите на условния противник „успели да унищожат два батальона за един ден“, а силите на НАТО „дори не стигнали“ до вражеските оператори на дронове.

Стен Рейман, бивш командир на Центъра за военно разузнаване на Естония, помогнал за привличането на украинските експерти по безпилотни системи за ученията, нарекъл резултатите им „шокиращи“ за европейските военни.

По време на ученията украинците използвали, наред с други средства, своята система за управление на бойните действия, наречена Delta. Тя събира разузнавателни данни в реално време, използва изкуствен интелект за анализ, идентифицира цели и координира удари между подразделенията. Подобен подход ускорява атаките, но предполага обмен на голям обем данни, което противоречи на стремежа на НАТО да ограничава достъпа до чувствителна информация. Това означава, че адаптацията към ерата на безпилотните системи ще изисква от алианса цялостен комплекс от реформи.

Естония се опитва да осъществи тези промени: страната е обновила подготовката, тактиката и военната си доктрина за „ерата на дроновете“, увеличила е разходите за отбрана и е започнала да укрепва връзките си с бизнеса за развитие на военни технологии, пише WSJ. Но много държави от НАТО продължават да демонстрират „неразбиране на съвременното бойно поле“ и обучават своите войници „въз основа на доктрини и ръководства, които не са адаптирани към днешните реалности“, заявила пред изданието представителката на украинската неправителствена организация „Авиоразузнаване“ Мария Лемберг, която помогнала да се координира участието на Украйна в ученията „Таралеж 2025“.

Няколко източника на WSJ разказали за командир на силите на НАТО, който, наблюдавайки ученията, заявил: „Ние сме в тотален мор.“ Коментирайки тази реакция, подполковник Арбо Пробал отговорил, че една от целите на ученията била да помогнат на участниците „да мислят повече, да бъдат критични към себе си и да се уверят, че не изпадат в самодоволство“. „От моя гледна точка тази мисия е изпълнена“, добавил Пробал.