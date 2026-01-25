Медия без
НАТО прави гореща отбранителна зона на Източния фланг

Значително ще бъдат увеличени оръжията, ще има роботизирани технологии и наблюдение от Космоса

Днес, 06:38
Учение на НАТО на Източния фланг
НАТО планира значително да увеличи оръжията и боеприпасите по източния си фланг, както и да създаде нова отбранителна зона, базирана на роботизирани и автоматизирани технологии, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Мерките имат за цел да засилят възпиращия ефект срещу Русия, заяви бригаден генерал Томас Ловин пред германския вестник "Велт".

Съгласно нова и многостепенна концепция за отбрана, НАТО ще се стреми да забави или спре евентуален противник още в ранен етап чрез използване на високотехнологични системи. По границите на алианса с Русия и Беларус ще бъде изградена зона, която ще разчита в голяма степен на наблюдение, както и на дистанционно управлявани или полуавтоматизирани системи. Всеки нападател първо ще трябва да преодолее тази зона.

Ловин, заместник-началник на щаба по операциите в сухопътното командване на НАТО в Измир, поясни, че наблюдението по източния фланг ще се осъществява чрез системи за събиране на данни на земята, във въздуха, в Космоса и в дигиталното пространство. Тази информация ще бъде предоставяна на съюзниците в реално време.

За целта могат да се използват както стационарни, така и мобилни средства - радарни, акустични и оптични сензори, както и данни от сателити, дронове и разузнавателни самолети.

Непосредствено по границите НАТО планира да изгради т.нар. гореща зона, чиято задача ще бъде да спира или забавя нападателите още в началния етап. В нея могат да бъдат разположени въоръжени дронове, полуавтономни бойни машини, роботизирани системи и автоматизирани средства за противовъздушна отбрана.

Ловин подчерта, че хората ще запазят водещата роля при решенията за използване на сила, в рамките на международните правила и етичните стандарти.

Източният фланг на НАТО се готви за пълномащабна война
Искам да кажа: Не трябва да се плашите, няма опасност за България и причината е, че сме членове на НАТО, Русия няма да посмее да нападне член на НАТО" - това обяви само преди дни някак много смело българският премиер Николай Денков пред журналисти.
