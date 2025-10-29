Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО

По договор в България може да има до 2500 американски войници, но обичайно са между 200 и 550

29 Окт. 2025Обновена
В Румъния остават около 1000 американски войници
ЕПА/БГНЕС архив
В Румъния остават около 1000 американски войници

Румъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, съобщи днес министерството на отбраната на Румъния, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Министерството уточнява, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки това в Румъния ще останат около 2300 американски военнослужещи. 700 ще бъдат изтеглени. Общо от целия фланга ще бъдат изтеглени около 10 000 войници. 

Силни проруски турбуленции клатят Източния фланг на НАТО
Руският президент Владимир Путин не би посмял да нападне страна от НАТО. Това заяви патетично генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на Мюнхенската конференция по сигурността миналата седмица.
СЕГА
19 Февр. 2025

В България също има американски военни. Според споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от май 2006 г. в страната могат да присъстват не повече от 2500 цивилни и униформени американски военнослужещи. Тази численост дори не е доближавана през всички години. Традиционно в страната има между 200 и 550 американски военни, които правят обичайно 6-месечна ротация. Те се разполагат основно в базата Ново село. По-високото число се достига, когато се правят военни учения.

САЩ и България започнаха 6-месечни военни учения на полигона Ново село
САЩ и България започват 6-месечни военни учения на полигона в Ново село. Това става ясно от официално съобщение на българското Министерство на отбраната. На Учебен полигон „Ново село" започна съвместната българо-американска подготовка, която ще продължи до 30 юни 2022 г.
СЕГА
18 Яну. 2022

Ново село се води съвместна база по международен договор. В него е предвиден механизмът, по който да се уреждат финансовите отношения. Специално в Ново село американците са вложили за инфраструктура - пътища, мишенни полета, полигони и т.н.  Например при сградите, които са снабдени с електричество и канализация, сметките се плащат от САЩ там, където използват съоръженията.

Започва изграждане на много голяма натовска база край Кабиле
Стартира изграждането на натовска база край Кабиле и Безмер, която ще бъде дом на разположената в момента у нас многонационалната бойна група на Алианса, но ще има капацитета да поеме бригада и дори цяла дивизия.
СЕГА
14 Авг. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, НАТО, Източен фланг

Още новини по темата

Американският Сенат не успя да наложи лятното часово време
29 Окт. 2025

САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение
26 Окт. 2025

САЩ взривиха подводница на наркопласьори
19 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

16 души загинаха при експлозия в завод за взривни вещества в САЩ
12 Окт. 2025

Тръмп налага още 100% мито на Китай
11 Окт. 2025

България и още 12 страни от НАТО започнаха учение в Черно море
07 Окт. 2025

САЩ са на часове от спиране на работата на правителството
30 Септ. 2025

България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг
26 Септ. 2025

Русия пак тества НАТО - сега край Аляска
25 Септ. 2025

НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави
23 Септ. 2025

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет
21 Септ. 2025

САЩ въвеждат входна такса за зелена карта и оскъпяват туристическите визи
17 Септ. 2025

Президентът на Полша разреши в страната да влязат войски на НАТО

14 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте