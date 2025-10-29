САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО

Румъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, съобщи днес министерството на отбраната на Румъния, цитирано от Ройтерс и БТА.

Министерството уточнява, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки това в Румъния ще останат около 2300 американски военнослужещи. 700 ще бъдат изтеглени. Общо от целия фланга ще бъдат изтеглени около 10 000 войници.

В България също има американски военни. Според споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от май 2006 г. в страната могат да присъстват не повече от 2500 цивилни и униформени американски военнослужещи. Тази численост дори не е доближавана през всички години. Традиционно в страната има между 200 и 550 американски военни, които правят обичайно 6-месечна ротация. Те се разполагат основно в базата Ново село. По-високото число се достига, когато се правят военни учения.

Ново село се води съвместна база по международен договор. В него е предвиден механизмът, по който да се уреждат финансовите отношения. Специално в Ново село американците са вложили за инфраструктура - пътища, мишенни полета, полигони и т.н. Например при сградите, които са снабдени с електричество и канализация, сметките се плащат от САЩ там, където използват съоръженията.