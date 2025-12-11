Шефът на НАТО: Ние сме следващата цел на Русия

„Днес съм тук, за да ви кажа къде е позицията на НАТО и какво трябва да направим, за да спрем войната, преди да е започнала. За да го направим, трябва да сме кристално ясни относно заплахата: ние сме следващата цел на Русия и вече сме в опасност".

Това обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в речта си пред Мюнхенската конференция по сигурност в Берлин.

Според него, макар решението за ускоряване на разходите за отбрана на срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година да е добре дошло, „не е време за самодоволство“.

„Страхувам се, че твърде много хора са тихо самодоволни. Твърде много не чувстват неотложността. И твърде много вярват, че времето е на наша страна. Не е. Времето за действие е сега. Разходите и производството на съюзническите отбранителни сили трябва да се увеличат бързо. Нашите въоръжени сили трябва да имат това, от което се нуждаят, за да ни пазят в безопасност“, добави Рюте.

Според него Русия „е станала още по-дръзка, безразсъдна и безмилостна към НАТО и към Украйна“.

„По време на Студената война президентът [Роналд] Рейгън предупреждаваше за агресивните импулси на една зла империя. Днес президентът Путин отново е в бизнеса с изграждане на империя", посочи той и предупреди, че „в изкривения си поглед върху историята на света, Путин вярва, че нашата свобода заплашва неговата хватка върху властта и че искаме да унищожим Русия.“

Рюте смята, че Китай е „спасителният пояс“ на Русия, който ѝ позволява да следва агресивната си линия, и че тя е подкрепяна също от Северна Корея и Иран.

Генералният секретар на Алианса похвали американския президент Роналд Тръмп за усилията му да наложи мирно споразумение между Русия и Украйна, казвайки, че „той е единственият, който може да накара Путин да седне на масата за преговори“.

„Затова нека подложим Путин на изпитание. Да видим дали наистина иска мир или предпочита клането да продължи - допълни Рюте. - Важно е всички ние да продължим да оказваме натиск върху Русия и да подкрепяме истинските усилия за прекратяване на тази война".