Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на НАТО: Ние сме следващата цел на Русия

Вече сме в опасност - Путин отново е в бизнеса с изграждането на империя, предупреди Марк Рюте

Днес, 15:52
Марк Рюте говори за руската заплаха спрямо страните от НАТО
ЕПА/БГНЕС
Марк Рюте говори за руската заплаха спрямо страните от НАТО

„Днес съм тук, за да ви кажа къде е позицията на НАТО и какво трябва да направим, за да спрем войната, преди да е започнала. За да го направим, трябва да сме кристално ясни относно заплахата: ние сме следващата цел на Русия и вече сме в опасност".

Това обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в речта си пред Мюнхенската конференция по сигурност в Берлин. 

Според него, макар решението за ускоряване на разходите за отбрана на срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година да е добре дошло, „не е време за самодоволство“.

„Страхувам се, че твърде много хора са тихо самодоволни. Твърде много не чувстват неотложността. И твърде много вярват, че времето е на наша страна. Не е. Времето за действие е сега. Разходите и производството на съюзническите отбранителни сили трябва да се увеличат бързо. Нашите въоръжени сили трябва да имат това, от което се нуждаят, за да ни пазят в безопасност“, добави Рюте.

Според него Русия „е станала още по-дръзка, безразсъдна и безмилостна към НАТО и към Украйна“.

„По време на Студената война президентът [Роналд] Рейгън предупреждаваше за агресивните импулси на една зла империя. Днес президентът Путин отново е в бизнеса с изграждане на империя", посочи той и предупреди, че „в изкривения си поглед върху историята на света, Путин вярва, че нашата свобода заплашва неговата хватка върху властта и че искаме да унищожим Русия.“

Рюте смята, че Китай е „спасителният пояс“ на Русия, който ѝ позволява да следва агресивната си линия, и че тя е подкрепяна също от Северна Корея и Иран.

Генералният секретар на Алианса похвали американския президент Роналд Тръмп за усилията му да наложи мирно споразумение между Русия и Украйна, казвайки, че „той е единственият, който може да накара Путин да седне на масата за преговори“.

„Затова нека подложим Путин на изпитание. Да видим дали наистина иска мир или предпочита клането да продължи - допълни Рюте. - Важно е всички ние да продължим да оказваме натиск върху Русия и да подкрепяме истинските усилия за прекратяване на тази война".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАТО, Марк Рюте

Още новини по темата

САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО
29 Окт. 2025

Шефът на НАТО: Няма да сваляме навлезли руски самолети, ако не са заплаха
15 Окт. 2025

България и още 12 страни от НАТО започнаха учение в Черно море
07 Окт. 2025

България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг
26 Септ. 2025

Русия пак тества НАТО - сега край Аляска
25 Септ. 2025

НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави
23 Септ. 2025

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет
21 Септ. 2025

Президентът на Полша разреши в страната да влязат войски на НАТО

14 Септ. 2025

САЩ се зарекоха да бранят "всяка педя от територията на НАТО"
13 Септ. 2025

Държавите от НАТО не са готови за война - нито сега, нито в бъдеще
11 Септ. 2025

НАТО започна мащабно учение в България за справяне с кризи
07 Септ. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Започва изграждане на много голяма натовска база край Кабиле
14 Авг. 2025

България и Източният фланг на НАТО се въоръжават до зъби

25 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?