НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави

БГНЕС/ЕПА Марк Рюте уточни, че не всеки нарушител ще бъде свалян автоматично. Ще се преценява

НАТО заплаши Русия с военен отговор в случай на повторно нахлуване в западни държави. Изявлението беше публикувано след заседание, свикано от Естония след навлизането на три руски изтребителя във въздушното ѝ пространство. В отговор НАТО вдигна свои самолети за прехващане и съпровождане на МиГ-овете извън въздушното пространство на Естония.

Посочва се, че и няколко други държави от НАТО – включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния – „също наскоро се сблъскаха с нарушения на въздушното си пространство от страна на Русия“.

„Това нахлуване е част от по-широка тенденция на все по-безотговорно поведение на Русия. Русия не бива да се съмнява: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства за самозащита и възпиране на всякакви заплахи от всички посоки. Ще продължим да реагираме по начина, във времето и в сферата, които сами изберем. Нашата привързаност към член 5 е непоклатима“, се казва в изявлението на НАТО.

Също така е подчертано, че тези действия на Русия „няма да накарат съюзниците да се откажат от постоянните си ангажименти за подкрепа на Украйна“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът не е свалил трите руски МиГ-31, нарушили въздушното пространство на Естония, защото „нямаше необходимост от това“.

„Това не означава, че винаги веднага ще сваляме самолет. Първо ще преценим ситуацията. Но ако се наложи — ще направим необходимото“, подчерта той.