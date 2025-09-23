Медия без
НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави

Днес, 14:57
Марк Рюте уточни, че не всеки нарушител ще бъде свалян автоматично. Ще се преценява
Марк Рюте уточни, че не всеки нарушител ще бъде свалян автоматично. Ще се преценява

НАТО заплаши Русия с военен отговор в случай на повторно нахлуване в западни държави. Изявлението беше публикувано след заседание, свикано от Естония след навлизането на три руски изтребителя във въздушното ѝ пространство. В отговор НАТО вдигна свои самолети за прехващане и съпровождане на МиГ-овете извън въздушното пространство на Естония.

Посочва се, че и няколко други държави от НАТО – включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния – „също наскоро се сблъскаха с нарушения на въздушното си пространство от страна на Русия“.

„Това нахлуване е част от по-широка тенденция на все по-безотговорно поведение на Русия. Русия не бива да се съмнява: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства за самозащита и възпиране на всякакви заплахи от всички посоки. Ще продължим да реагираме по начина, във времето и в сферата, които сами изберем. Нашата привързаност към член 5 е непоклатима“, се казва в изявлението на НАТО.

Също така е подчертано, че тези действия на Русия „няма да накарат съюзниците да се откажат от постоянните си ангажименти за подкрепа на Украйна“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът не е свалил трите руски МиГ-31, нарушили въздушното пространство на Естония, защото „нямаше необходимост от това“.

„Това не означава, че винаги веднага ще сваляме самолет. Първо ще преценим ситуацията. Но ако се наложи — ще направим необходимото“, подчерта той.

