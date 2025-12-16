Медия без
15 страни обещаха помощ на Украйна през 2026 г.

България не е сред тях

16 Дек. 2025
Денис Шмигал
ЕПА/БГНЕС
Денис Шмигал

Министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал заяви, че на днешната среща във формат "Рамщайн" 15 държави са поели ангажимент да помагат на Украйна "финансово и с въоръжение“.

Шмигал смята, че общите отбранителни потребности на Украйна ще са за около 120 млрд долара, като страната може да подсигури 60 млрд от собствени ресурки, което означава, че тя има нужда от още 60 млрд от партньорите.

Шмигал изброи подкрепящите страни. Това са:
 

Германия - тя ще предостави €11,5 млрд. през 2026 г. за военна подкрепа;

Великобритания - ще засили възможностите на украинската ПВО със сума от £600 млн. за сметка на замразени руски активи, собствения си бюджет и средства от партньори;

Канада ще предостави допълнително 30 млн. канадски долара за дронове;

Нидерландия обеща €700 млн. за безпилотни летателни апарати (БПЛА);

Черна гора, Дания и Нова Зеландия ще направят вноски в PURL — инициатива, която позволява на съюзниците от НАТО да купуват оръжие от САЩ за Украйна;

Естония ще направи вноска в IT-коалицията в размер на €9 млн.;

Литва ще внесе над €200 млн. през 2026 г. за военна подкрепа на Украйна;

Латвия ще продължи да помага на ниво от поне 0,25% от БВП — €110 млн.;

Люксембург ще предостави €100 млн. за подкрепа на Украйна, както и $15 млн. в рамките на PURL;

Норвегия обеща около $7 млрд. обща военна помощ;

Португалия — €10 млн. за БПЛА;

Полша ще достави 155-мм снаряди; 

Чехия ще финансира доставката на 760 хил. артилерийски снаряда.

 

