Путин: Точки от мирния план звучат смешно

Някои точки от мирния план звучат смешно, заяви руският президент Владимир Путин. Според него, част от плана трябва да бъде преведен "на дипломатически език". За всяка дума от мирния план за Украйна "трябва да се седне и сериозно да се обсъди", каза Путин и потвърди, че американска делегация трябва да пристигне в Москва през първата част на следващата седмица. Като руски преговарящи, Путин посочи "МВнР, Медински и Ушаков".

Путин определи като лъжи и глупости, например, твърденията за евентуално руско нападение срещу Европа. "Но ако искат, нека запишат в текста", заяви той.

Според руския президент, "бойните действия ще престанат, когато войските на Украйна напуснат позициите си".

Путин не отхвърли категорично мирния договор. Според него, САЩ като цяло са отчели руската позиция. Руската федерация като цяло е съгласна, че списъкът на точките на САЩ за Украйна може да бъде в основата на бъдещите споразумения. Мирният план е американски, не е руски - Москва пратила само "набор от въпроси за обсъждане".

На този етап актуализираният мирен план, който бе от 28 точки, е разделен на 4 части, каза още Путин. Целите на специалната военна операция ще бъдат изпълнени - по мирен или военен път, повтори руският президент.