Киев, Харков и Полтава останаха без ток заради руски атаки

Големи украински градове останаха без електрозахранване след масирана комбинирана атака на руските военни срещу енергийни обекти през нощта на 8 ноември. Ударите извадиха от строя Триполската и Змиевската топлоелектроцентрала (ТЕЦ) в Киевска и Харковска област. Обектите принадлежат на държавната компания „Центренерго“, която осигурява около 14% от електропроизводството в страната. Повредена е била и още една ТЕЦ .

В Киев след обстрелите повечето потребители останаха без електричество. Местни медии публикуваха кадри на потъналия в тъмнина град. Магазини, аптеки и други учреждения работят с генератори и алтернативни източници на захранване. Въведени са графици за прекъсване на електричеството, според които жителите на столицата ще остават без ток до девет часа на ден.

Блекаут обхвана и Харков — втория по големина град в Украйна с население от около 1,3 милиона души. В града метрото не работи, има и прекъсвания на водоснабдяването. Предния ден в областта се проведе извънредно заседание под ръководството на министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук. Ситуацията беше определена като „сложна“ и населението бе призовано да пести електроенергия.

Освен това електричество няма и в Полтава, съобщи председателят на областната военна администрация Владимир Когут. Движението на влаковете е спряло. Топлофикационните централи са били превключени към алтернативни източници на захранване. „Полтаваобленерго“ публикува графици за прекъсвания на електрозахранването за 9 ноември, според които жителите ще остават без ток не по-малко от 10 часа.