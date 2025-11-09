Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Киев, Харков и Полтава останаха без ток заради руски атаки

Днес, 10:25
Ток има само там, където разполагат с генератори
Ток има само там, където разполагат с генератори

Големи украински градове останаха без електрозахранване след масирана комбинирана атака на руските военни срещу енергийни обекти през нощта на 8 ноември. Ударите извадиха от строя Триполската и Змиевската топлоелектроцентрала (ТЕЦ) в Киевска и Харковска област. Обектите принадлежат на държавната компания „Центренерго“, която осигурява около 14% от електропроизводството в страната. Повредена е била и още една ТЕЦ .

В Киев след обстрелите повечето потребители останаха без електричество. Местни медии публикуваха кадри на потъналия в тъмнина град. Магазини, аптеки и други учреждения работят с генератори и алтернативни източници на захранване. Въведени са графици за прекъсване на електричеството, според които жителите на столицата ще остават без ток до девет часа на ден.

Блекаут обхвана и Харков — втория по големина град в Украйна с население от около 1,3 милиона души. В града метрото не работи, има и прекъсвания на водоснабдяването. Предния ден в областта се проведе извънредно заседание под ръководството на министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук. Ситуацията беше определена като „сложна“ и населението бе призовано да пести електроенергия.

Освен това електричество няма и в Полтава, съобщи председателят на областната военна администрация Владимир Когут. Движението на влаковете е спряло. Топлофикационните централи са били превключени към алтернативни източници на захранване. „Полтаваобленерго“ публикува графици за прекъсвания на електрозахранването за 9 ноември, според които жителите ще остават без ток не по-малко от 10 часа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, спиране на тока

Още новини по темата

Украйна се пази от дронове с рибарски мрежи
09 Ноем. 2025

Чехия свали знамето на Украйна от сградата на парламента
07 Ноем. 2025

Украйна е унищожила ракетен комплекс "Орешник"
31 Окт. 2025

Русия отново атакува жилищни райони на Киев
26 Окт. 2025

Русия удари детска градина в Харков
22 Окт. 2025

The Economist: С това темпо 103 г. ще са нужни на Русия да превземе Украйна
18 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

Русия атакува с 450 дрона и 30 ракети енергийната система на Украйна
10 Окт. 2025

Близо 2000 руски военни обекта влизат в обсега на "Томахоук"
07 Окт. 2025

Руски дрон атакува цивилни на гара край Суми
04 Окт. 2025

Десетки дронове удариха Киев
28 Септ. 2025

България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг
26 Септ. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

Украйна освободи мобилизирания българин с двойно гражданство
23 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън