Киев е под мощен руски обстрел с ракети и дронове

Русия атакува с ракети "Кинжал" и дронове "Шахед" украинската столица Киев, както и редица големи градове в цялата страна. Тази сутрин канали в "Телеграм" съобщават, че Москва е вдигнала във въздуха осем стратегически бомбардировача "Ту-95 МС" и два бомбардировача "Ту-160".

Министерството на енергетиката на Украйна обяви, че в няколко региона има прекъсвания на електрозахранването. Нападението срещу украинската столица е започнало в ранните часове на деня, съобщи ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той призова хората да се укрият в бомбоубежищата, докато въздушната тревога бъде отменена.

Задействани са средства на противовъздушната отбрана с цел елиминиране на заплахата над столицата, обяви военната администрация на Киев. В ранните часове на деня се появиха съобщения за взривове в Харков. След това експлозии разтърсиха Ровно, Одеса, Черкаси и Рогатин в Ивано-Франковска област. В Николаевска област е поразен ракетен склад на летището "Вознесенск".

В Одеска област са ударени обекти от енергийната, пристанищната, транспортната, промишлената и жилищната инфраструктура. Нанесени са щети на над 120 къщи, три блока, товарен кораб и склад. Избухналите пожари са потушени от спасителни екипи.

Множество дронове "Шахед" са забелязани над Житомирска, Киевска и Полтавска области, като част от тях се насочват към западните региони, включително Ровно и Хмелницки.

РЕАКЦИЯ ОТ КИЕВ

"Руският удар изключително ясно сигнализира за руските приоритети. Ударът бе нанесен фактически в разгара на преговорите, които се водят за приключване на тази война. Путин по никакъв начин не може да се примири с необходимостта да спре да убива", коментира часове след началото на атаките украинският президент Володимир Зеленски.

Държавният глава съобщи, че при атаките тази сутрин са загинали трима души, включително четиригодишно дете.