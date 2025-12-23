Медия без
Киев е под мощен руски обстрел с ракети и дронове

Путин не може да се примири с необходимостта да спре да убива, коментира Зеленски

23 Дек. 2025Обновена
Русия атакува Киев и още редица украински градове.
ДСНС/Одеса
Русия атакува с ракети "Кинжал" и дронове "Шахед" украинската столица Киев, както и редица големи градове в цялата страна. Тази сутрин канали в "Телеграм" съобщават, че Москва е вдигнала във въздуха осем стратегически бомбардировача "Ту-95 МС" и два бомбардировача "Ту-160".

Министерството на енергетиката на Украйна обяви, че в няколко региона има прекъсвания на електрозахранването. Нападението срещу украинската столица е започнало в ранните часове на деня, съобщи ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той призова хората да се укрият в бомбоубежищата, докато въздушната тревога бъде отменена.

Задействани са средства на противовъздушната отбрана с цел елиминиране на заплахата над столицата, обяви военната администрация на Киев. В ранните часове на деня се появиха съобщения за взривове в Харков. След това експлозии разтърсиха Ровно, Одеса, Черкаси и Рогатин в Ивано-Франковска област. В Николаевска област е поразен ракетен склад на летището "Вознесенск".

В Одеска област са ударени обекти от енергийната, пристанищната, транспортната, промишлената и жилищната инфраструктура. Нанесени са щети на над 120 къщи, три блока, товарен кораб и склад. Избухналите пожари са потушени от спасителни екипи.

Множество дронове "Шахед" са забелязани над Житомирска, Киевска и Полтавска области, като част от тях се насочват към западните региони, включително Ровно и Хмелницки.

 

РЕАКЦИЯ ОТ КИЕВ

"Руският удар изключително ясно сигнализира за руските приоритети. Ударът бе нанесен фактически в разгара на преговорите, които се водят за приключване на тази война. Путин по никакъв начин не може да се примири с необходимостта да спре да убива", коментира часове след началото на атаките украинският президент Володимир Зеленски.

Държавният глава съобщи, че при атаките тази сутрин са загинали трима души, включително четиригодишно дете.

Ключови думи:

Русия, Украйна, война

