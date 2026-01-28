1.8 млн. души са убити или ранени във войната в Украйна

УНИАН Украйна е загубила между 100 000 и 140 000 войници във войната

От нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г. във войната са загинали, ранени или изчезнали общо 1.8 млн. военнослужещи.

Това са данните на проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, оповестени от от „Ню Йорк Таймс“ още прези публикуването на резултатите.

Според изследването броят на засегнатите руски военнослужещи е двойно по-голям от този на украинските - 1.2 млн. срещу 600 000. Що се отнася до жертвите, Центърът оценява броя на убитите руски военни на 325 000. Само през 2025 г. Русия е загубила приблизително 415 000 войници - убити и ранени, което означава, че руските въоръжени сили губят средно приблизително 35 000 мъже на месец.

Украинската армия пък е загубила между 100 000 и 140 000 военни от началото на войната, а останалите до 600 000 са ранените, според данни на центъра.