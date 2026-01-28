Медия без
1.8 млн. души са убити или ранени във войната в Украйна

Русия губи по 35 000 войници на месец, според данни от най-ново проучване

Днес, 09:00
УНИАН
От нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г. във войната са загинали, ранени или изчезнали общо 1.8 млн. военнослужещи. 

Това са данните на проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, оповестени от от „Ню Йорк Таймс“ още прези публикуването на резултатите. 

Според изследването броят на засегнатите руски военнослужещи е двойно по-голям от този на украинските - 1.2 млн. срещу 600 000. Що се отнася до жертвите, Центърът оценява броя на убитите руски военни на 325 000. Само през 2025 г. Русия е загубила приблизително 415 000 войници - убити и ранени, което означава, че руските въоръжени сили губят средно приблизително 35 000 мъже на месец.

Украинската армия пък е загубила между 100 000 и 140 000 военни от началото на войната, а останалите до 600 000 са ранените, според данни на центъра.

Ключови думи:

война Русия-Украйна

