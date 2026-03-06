Украйна унищожи руски вертолет на газова платформа в Черно море

Вертолетът бе унищожен при кацането на платформата в Черно море

Украйна унищожи руски вертолет Ка-27, който каца на газодобиващата платформа "Сиваш" в Черно море. Пресслужбата на Военно-морските служби на Въоръжените сили на Украйна /ВСУ/ публикуваха кадри от операцията.

Руските Z-канали потвърждават унищожаването, като твърдят, че екипажът е бил успешно евакуиран.

Дані об’єктивного контролю від ВМС України зі знищенням російського Ка-27 на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі.



Це дійсно максимально топово. pic.twitter.com/dKa71VlumZ — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) 5 март 2026 г.

Русия използва платформата за наблюдение, разузнаване, за средства за радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана. Оттам се насочват дронове за атака на инфраструктурата на Одеска и Николаевска области, обясняват от ВСУ. Самият вертолет се използва и за откриване на морски дронове.

През септември 2023 г. Главното разузнавателно управление на Украйна заяви, че е върнало контрола си върху тази и други платформи, които в Украйна са известни като "кулите на Бойко", по името на бившия министър на енергетиката, който бе обвинен, че ги е закупил от Сингапур по завишени цени.