България и още 12 страни от НАТО започнаха учение в Черно море

В него участват включително САЩ, Канада, Великобритания и командни структури на Алианса

Днес, 10:41
В учението участват и българските Военноморски сили
Министерство на отбраната
България и още 12 страни от НАТО правят учение в Черно море, което е легализирано през противоминната дейност. В него участват включително САЩ, Канада, Великобритания. Това се разбира от официално съобщение на българското `Министерство на отбраната.

Румъния, България и Турция ще сдържат с патрули агресия в Черно море
Румъния, България и Турция трябва да разширят дейността на противоминната си група в Черно море и да включат в нея патрулиране за защита на енергийни инсталации и търговски пътища от евентуална руска атака, заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну в интервю за
СЕГА
17 Авг. 2025

"Седмата активация на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) започна с официална церемония в пристанище Констанца, Румъния. В групата ще участват базов мночистач „Шквал“ от състава на ВМС на Република България с командир капитан III ранг Светослав Андонов, два кораба от състава на ВМС на Румъния и  един кораб от състава на ВМС на Република Турция", посочват от МО.

България: Влизането на руски военни кораби в наша зона е недопустимо
Навлизането на руски военни кораби в изключителната икономическа зона на черноморски държави, включително в тази на България, както и обявяването на предупредителни райони в тях, опасни за корабоплаване, е недопустимо и вреди на икономическите и финансовите интереси на
СЕГА
07 Авг. 2023

В периода до 10 октомври базов миночистач „Шквал“, заедно с останалите кораби от противоминната група, пък ще участва в многонационалното учение „POSEIDON 25“. Ежегодните учения от серията „POSEIDON“ са предназначени да подобрят оперативната съвместимост в областта на противоминните действия и се организират последователно от военноморските сили на Румъния и България.

В тазгодишното издание на учението, домакин на което е Румъния, вземат участие военнослужещи и кораби от тринадесет партньорски държави - Румъния, Белгия, България, Канада, Франция, Гърция, Италия, Полша, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нидерландия, САЩ, Швеция и Турция, както и от две структури на НАТО -  Съюзническото морско командване (MARCOM) и Центърът за върхови постижения в областта на противоминната дейност.

България и Румъния подсилват Източния фланг на НАТО
България и Румъния обсъждат как да подсилят Източния фланг на НАТО, включително и чрез съвместни инициативи с Турция.
СЕГА
08 Апр. 2025

В епизодите на море базов миночистач „Шквал“ ще изпълни задачи по разузнаване и наблюдение за дрейфащи мини и минноподобни обекти, противоминни действия в определени зони, съвместни учения, подобряване на оперативната съвместимост и повишаване на морската ситуационна осведоменост.

MCM Black Sea беше създадена с подписването на меморандум между България, Румъния и Турция в началото на 2024 г., с оглед гарантиране безопасността на морския трафик и противодействие на заплахата от морски мини.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

През ноември 2023 г. тогавашният министър на отбраната Тодор Тагарев заяви, че планираната противоминна операция в Черно море със съюзниците Румъния и Турция няма да нарушава Конвенцията от Монтрьо. Той увери, че акцент в операцията ще бъдат маршрутите на търговските кораби. Министърът обаче даде да се разбере и, че това ще е своеобразен отговор на НАТО на опасното поведение на Русия в района.

Малко преди Тагарев, в безпрецедентно изяление НАТО осъди Москва и обяви: “Новата морска зона на повишена военна заплаха, създадена от Русия, обхваща водите в изключителната зона на членката на НАТО България, което поражда нови рискове от недоразумения и ескалация".

Конвенцията от Монтрьо е от 1936 г. и предоставя правомощия на Турция да регулира преминаването на военноморски кораби, които не са на черноморски държави през Босфорския пролив и Дарданелите. В случай на военен конфликт Анкара има право да затвори морските пътища. В мирно време, съгласно Конвенцията, има ограничения за вида и продължителността на престоя на военни кораби в Черно море.  

Руските бойни кораби напуснаха Черно море, твърди Украйна
Русия е изтеглила военноморските си кораби от Черно и Азовско море, съобщи украинският флот. Към 6:00 ч. на 9 януари в посочената акватория не е имало такива плавателни съдове.
СЕГА
09 Яну. 2025

Тагарев допълни по онова време, че сигурността в Черно море е била и темата на заседанието на Североатлантическия съвет в състав посланици, проведено в „Евксиноград“ край Варна. Основните проблеми в този регион се предизвикват от агресивната политика на Русия, тя блокира морския трафик, пречи на използването на изключителната ни икономическа зона, създава рискове за сигурността ни, посочи министърът и подчерта, че това е абсолютно неприемливо за България.

Освен по противоминната операция с Румъния и Турция, работим и за ускорено придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси, допълни по онова време Тагарев. Те все още не са закупени.

Навлизането на руски военни кораби в изключителната икономическа зона на черноморски държави, включително в тази на България, както и обявяването на предупредителни райони в тях, опасни за корабоплаване, е недопустимо и вреди на икономическите и финансовите интереси на страната ни и на българските граждани. Това пък бе изразено от българска страна в началото на август 2023 г.., по време на консултациите по основните принципи за постигане на мир, които се проведоха в Джеда (Саудитска Арабия), съобщиха Министерството на външните работи (МВнР). 

