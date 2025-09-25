Русия пак тества НАТО - сега край Аляска

Командването за въздушно-космическа отбрана на Северна Америка (NORAD) съобщи, че снощи два руски далечни стратегически бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35 са летели в опознавателната зона за противовъздушна отбрана на Аляска.

В отговор NORAD е изпратил самолет за далечно радиолокационно откриване и управление E-3, както и четири изтребителя F-16 и четири самолета-танкери KC-135, за да „идентифицират и прехванат“ руските самолети.

От командването подчертаха, че руската военна активност в тази зона е обичайна и не се счита за заплаха, но това е последният от поредица полети на руски самолети, които според мнозина тестват готовността на САЩ и съюзниците им от НАТО, отбелязва CBS News.