Русия пак тества НАТО - сега край Аляска

Днес, 16:00
Американците са вдигнали 4 F-16 за прехващане на руските самолети
Командването за въздушно-космическа отбрана на Северна Америка (NORAD) съобщи, че снощи два руски далечни стратегически бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35 са летели в опознавателната зона за противовъздушна отбрана на Аляска.

В отговор NORAD е изпратил самолет за далечно радиолокационно откриване и управление E-3, както и четири изтребителя F-16 и четири самолета-танкери KC-135, за да „идентифицират и прехванат“ руските самолети.

От командването подчертаха, че руската военна активност в тази зона е обичайна и не се счита за заплаха, но това е последният от поредица полети на руски самолети, които според мнозина тестват готовността на САЩ и съюзниците им от НАТО, отбелязва CBS News.

