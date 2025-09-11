Държавите от НАТО не са готови за война - нито сега, нито в бъдеще

ЕПА/БГНЕС Премиерът на Полша Доналд Туск разчита на НАТО за отбиване на атаките срещу Русия. Но колко от страните в Алианса са подготвени за съвременна война?

Свидетели сме на постоянния провал на държавите от НАТО да осъзнаят напълно проблемите със сигурността и своите национални интереси. Снощната ''учебна атака'' от руснаци срещу Полша показва, че държавите от Алианса не са си направили труда да се подготвят не само за бъдеща война, но и за войната, пред която са изправени в момента. Нещо повече, слабостта, която демонстрират до този момент, окуражи руснаците да нарушат демонстративно въздушното пространство на НАТО и засили впечатлението, че страните от НАТО нямат представа как да се погрижат дори за собствената си сигурност.

Та те дори не посмяха да нарекат атаката атака.

В сравнение с това, което Украйна преживява всяка нощ, руската атака срещу Полша е детска игра.

Точният брой на руските дронове, използвани срещу Полша, може да се вмести в малките двуцифрени числа. Първоначално се появиха сведения, че става дума само за 8-9 дрона, въпреки че украинците вече твърдят, че са до 14. /Премиерът Доналд Туск обяви, че са 19, бел.ред./.

Украйна редовно е подложена на атаки с над 400, 500, дори 600 руски дрона, т.е. това, което Полша преживя, е 2-3% от една руска нощна атака в наши дни. Освен това, руските атаки срещу Украйна са опасна комбинация от дронове, крилати ракети и балистични ракети, а атаката срещу Полша беше само с безпилотни летателни апарати тип ''Шахед''. А НАТО бе дори предупредена за атаката от Украйна. Дроновете бяха изстреляни от Русия и преминаха над Украйна (и отчасти Беларус), за да стигнат до Полша. Те трябваше да бъдат идентифицирани като потенциални заплахи много по-рано, а подготовката за отбрана трябваше да започне своевременно.

За НАТО това би трябвало да е детска игра.

От украинска гледна точка атаката би била квалифицирана като "спокойна" нощ, която дори нямаше да се появи в новините.

Реакцията на НАТО обаче беше жалка

Държавите от НАТО сякаш са загубили представа за реалността. Доналд Туск, който обикновено е премерен в анализите си, определи атаката на руските безпилотни летателни апарати срещу Полша като ''огромна''.

Това, разбира се, е смешно, особено в сравнение с онова, което Украйна преживява всяка нощ. "Учебната атака" показа, че държавите от НАТО не са подготвени за война – не само в бъдеще, но и сега. Редица държави от НАТО – от Полша през Италия до Холандия – имаха самолети, участващи в операцията (все още не е ясно дали САЩ са помогнали по някакъв съществен начин). При това става дума за едни от най-модерните самолети в света – от F-35 до AWACS (и F-22 според някои сведения).

Но те не успяха да свалят и този малък брой руски дронове. Туск призна, че са били свалени само онези системи, които са представлявали ''пряка заплаха''. А онези, които не се смятат за опасни, защото има вероятност да се върнат в Украйна или нещо подобно? Те са защитени? И им е позволено да продължат пътя си? Нещо повече - поне един от руските дронове, които се разбиха в Полша, не изглежда да е силно повреден. Няма белези да е бил ударен от усъвършенствана противовъздушна система на НАТО.

Фактът, че НАТО разчита на изключително скъпи системи, за да прави това, което украинците правят, но не може или не иска да свали всички руски атакуващи дронове, разкрива колко неподготвени са страните от Алианса. Бог да им е на помощ, ако се изправят пред 600 безпилотни летателни апарата и ракети само за една нощ.

Това беше атака

Друг знак, че държавите от НАТО се провалят, е, че алиансът не смее да нарече нещата с истинските им имена. Това определено беше руска атака. Откъде знаем? Ами всички безпилотни летателни апарати влязоха в Полша, нито един не наруши въздушното пространство на съюзниците на Русия Словакия и Унгария (които също имат граница с Украйна). Руснаците избегнаха съюзниците си и атакуваха само Полша. Това не може да е случайно. Факт е, че руските системи имат висок процент на дефекти, но нахлуването на 14 дрона в Полша не може да е случайно.

НАТО обаче продължи тактиката си от последните 3,5 години, като се прави, че това не е било атака и отказва да я определи като такава. Говорителят на Алианса бе съвсем лаконичен в първоначалната си реакция и заяви, че руски дронове са ''навлезли'' в полското въздушно пространство, сякаш са били на екскурзия.

Дори Полша се колебае, като нарича атаката просто ''акт на агресия'', и като заявява, че е информирала НАТО.

Така че за НАТО атаката не е атака.

Свидетели сме на институционален и национален провал,

които се случва пред очите ни. Държавите от НАТО, дори тези на фронтовата линия, очевидно не са се подготвили за война като тази, която се води в момента. Те нямат капацитета да се справят с онова, с което Украйна се бори всяка нощ. Въпреки че ресурсите на НАТО са значително по-големи, отколкото Украйна някога може да се надява да има.

Държавите от НАТО не разбират стратегическа опасност, в която се намират. Снощната атака показа, че сигурността на държавите от НАТО е силно зависима от независимостта и силата на Украйна. Те се нуждаят от Украйна като буфер за ранно предупреждение, за да направят дори това малко усилие. Ако руснаците бяха успели да изстрелят 600 дрона директно срещу НАТО, резултатът в повечето държави щеше да бъде касапница.

Украинците сигурно гледат НАТО и клатят глава с изумление.

*Филип О'Брайън е професор по стратегически изследвания в Университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия. Той е и военен историк, автор на няколко книги.