Стратегическа жп линия в Полша бе взривена след саботаж

Туитър Доналд Туск посети тази сутрин мястото на взрива и се срещна с разследващите екипи

Стратегическата железопътна линия, свързваща столицата Варшава с югоизточния град Люблин, е била взривена след „безпрецедентен акт на саботаж“, обяви премиерът на Полша Доналд Туск.

„За съжаление, най-лошите опасения се потвърдиха - обяви той в публикация в "Туитър". - За съжаление, най-лошите подозрения бяха потвърдени. На линията Варшава-Люблин (при село Мика) е извършен саботаж. Взривно устройство е детонирало и е разрушило жп линията. Аварийни служби и прокуратурата работят на мястото на инцидента. Има щети по същата линия и близо до Люблин".

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) 17 ноември 2025 г.

Туск не посочва заподозрени, нито потенциален мотив, но подчерта значението на жп линията за предоставяне на помощ на Украйна.

В друга, по-късна публикация полският премиер Туск заяви, че инцидентът е „безпрецедентен акт на саботаж, насочен директно към сигурността на полската държава и нейните цивилни. Този маршрут е от решаващо значение и за предоставяне на помощ на Украйна“. „Ще заловим извършителите, независимо кои са техните поддръжници“, добави той.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) 17 ноември 2025 г.

Полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински също окачестви взрива като следствие от саботаж.

„Няма съмнение, че си имаме работа с акт на саботаж - написа Кервински. - Друг участък от този стратегически железопътен маршрут, където релсите бяха повредени, също се разследва.“

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш пък съобщи, че са изпратени военни части, за да съдействат за разследването. Те ще инспектират около 100 км от релсовия път, водещи до полския град Хрубешов на Украйна.

Полската полиция заяви, че щетите всъщност са били открити по време на проверка в неделя сутринта, след като машинист на влак е съобщил за нередности. Разследването е довело до версията за саботаж, заявена тази сутрин от полските власти.