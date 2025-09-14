Медия без
Президентът на Полша разреши в страната да влязат войски на НАТО

Днес, 18:54
Карол Навроцки
ЕПА/БГНЕС
Карол Навроцки

Президентът на Полша Карол Навроцки подписа постановление, с което даде съгласие въоръжените сили на страните членки на НАТО да могат да се намират на полска територия.

Както съобщи Бюрото за национална сигурност на Полша, президентът е позволил разполагането на войски в рамките на операцията на НАТО „Източен страж“, насочена към укрепване на отбраната на източния фланг на Европа. Северноатлантическият алианс започна операция „Източен страж“ на 12 септември в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от около 20 руски безпилотни апарата на 10 септември.

 

