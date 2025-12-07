САЩ "продават" на Полша 250 "Stryker"-и за 1 долар

"Съединените щати предложиха да продадат на Полша 250 употребявани бойни бронирани машини "Stryker" за 1 долар, съобщи "Breaking Defense". Варшава се готви да приеме тази сделка веднага щом бъде разработена логистиката, заяви заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Полша, Владислав Косиняк-Камиш.

Косиняк-Камиш обясни, че машините, които в момента са в Европа, ще бъдат прехвърлени на Полша, вместо да бъдат изпратени обратно в САЩ след намаляване на американските сили на континента.

“Военните ще проверят техническото им състояние и ще оценят тяхната годност за нашите въоръжени сили – дали те са добри за обучение или оперативни операции...“ обясни Косиняк-Камиш. Според полското радио, Генералният щаб на полските въоръжени сили е одобрил сделката.

Има някои очевидни пречки, поне на хартия, пред такава сделка. От една страна, амортизираните машини "Stryker" ще изискват ремонти, модернизация и подготовка на цялата им база за поддръжка и система за обучение, тъй като такива бойни машини не са използвани от Полша преди това. Това може да бъде скъпо и отнемащо време решение, възлагането на тази работа на външни чуждестранни компании може допълнително да увеличи разходите.

От друга страна, подаръкът може да има икономически последици във времена, в които полското правителство дава приоритет на вътрешното производство. Вероятно машините Stryker ще запълнят място в изискванията на полската армия, които са били предвидени за БМП-тата Rosomak и потенциални бъдещи транспортьори, ограничавайки нуждата от вътрешни поръчки. В момента армията разполага с повече от 900 БМП-та Rosomak, които сега се произвеждат в страната като модифицирана версия с купола ZSSW-30. Към днешна дата 35 от тези превозни средства са доставени на 21-ва бригада планински стрелци "Подхале".

Въпреки това, Косиняк-Камиш представи прост аргумент: Колкото повече оръжия има полската армия, толкова по-добре, а цената със сигурност е подходяща. Той също така отбеляза, че като се научат да управляват различни типове оборудване, полските войници се подготвят за сътрудничество със съюзническите сили, няколко от които използват Stryker.

Сухопътните войски на Полша в момента страдат от сериозен недостиг на модерни бронирани машини. Съветските амфибийни верижни бойни машини на пехотата, в експлоатация от няколко десетилетия, вече са напълно остарели, а техният брой е недостатъчен, особено след даренията за Украйна.

Генерал Вйеслав Кукула, началник на генералния щаб на полските въоръжени сили, също омаловажи опасенията, че въвеждането на този нов тип оръжие в армията ще бъде пречка за полската отбранителна индустрия, и омаловажи опасенията относно потенциалните ремонти и основен преглед на превозните средства.

По време на разговор в социалната медийна платформа X, Кукула написа: „Получихме предложение за дарение от страна на САЩ, анализирахме го и подготвихме препоръки за AA (Агенцията по въоръженията). Както е договорено със САЩ, следващата стъпка е директна проверка на техническото състояние. След това ще бъде взето решение.“

Генералът добави: „Окончателното решение трябва да бъде взето през втората половина на следващата година. Освен ако ситуацията със сигурността не се влоши драстично...“

Тази седмица Косиняк-Камиш посети Стальова Вола за официалното приемане на първите 15 амфибийни бойни машини на пехотата Borsuk (Язовец) за 15-а механизирана бригада Гижицко на полските въоръжени сили. Това бележи първата доставка по споразумение от март за 111 машини Borsuk, оценени на 6,57 милиарда злоти (1,81 милиарда долара). Всяко превозно средство има оперативен екипаж от трима души и може да транспортира шест войници. Полша преди това е заявила нужда от цели 1400 машини Borsuk, 300 от които може да са специализирани превозни средства.

Косиняк-Камиш подчерта, че би искал Borsuk да се превърне в полски експортен продукт: „Вярвам, че 2026 г. трябва да бъде годината на популяризиране на Borsuk в световен мащаб. Всички наши аташета и дипломатически мисии ще бъдат задължени да представят и провеждат срещи с въоръжените сили на нашите съюзници или приятели, на които желаем да го доставим“, обяви той.