"Катюши" летят към посолството на САЩ в Багдад

По посолството на САЩ в Багдад са били изстреляни ракети "Катюша", съобщи Reuters, позовавайки се на източници от службите за сигурност на Ирак.

Ракетите са били насочени към „Зелената зона“ (Green Zone) в Багдад – силно укрепеният дипломатически и правителствен район. Според първоначални доклади, системата за противовъздушна отбрана C-RAM, разположена в посолството, е била активирана и е прихванала поне две от ракетите. Не е ясно колко са били изстреляни и какви са щетите по посолството.

Служителите в посолството са били евакуирани в защитени бункери веднага след задействането на сирените. Към момента няма данни за загинали или ранени американски граждани.

Въпреки че все още никой не е поел официална отговорност, подозренията падат върху проиранските милиции в Ирак. Тези групировки обявиха „край на примирието“ веднага след като Обединените арабски емирства обявиха, че са в състояние на война с Иран.

Премиерът на Ирак осъди нападението като опит за въвличане на страната в „регионален пожар“, но правителството в Багдад изпитва сериозни затруднения да контролира въоръжените групировки на своя територия.