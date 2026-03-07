Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Катюши" летят към посолството на САЩ в Багдад

Днес, 21:03
Посолство на САЩ в Багдад
Посолство на САЩ в Багдад

По посолството на САЩ в Багдад са били изстреляни ракети "Катюша", съобщи Reuters, позовавайки се на източници от службите за сигурност на Ирак. 

Ракетите са били насочени към „Зелената зона“ (Green Zone) в Багдад – силно укрепеният дипломатически и правителствен район. Според първоначални доклади, системата за противовъздушна отбрана C-RAM, разположена в посолството, е била активирана и е прихванала поне две от ракетите. Не е ясно колко са били изстреляни и какви са щетите по посолството. 

Служителите в посолството са били евакуирани в защитени бункери веднага след задействането на сирените. Към момента няма данни за загинали или ранени американски граждани.

Въпреки че все още никой не е поел официална отговорност, подозренията падат върху проиранските милиции в Ирак. Тези групировки обявиха „край на примирието“ веднага след като Обединените арабски емирства обявиха, че са в състояние на война с Иран. 

Премиерът на Ирак осъди нападението като опит за въвличане на страната в „регионален пожар“, но правителството в Багдад изпитва сериозни затруднения да контролира въоръжените групировки на своя територия.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ирак, Иран, САЩ

Още новини по темата

Емирствата са в състояние на война
07 Март 2026

Кюрдите няма да атакуват Иран
07 Март 2026

Емирствата възобновиха частично полетите от и до Дубай
07 Март 2026

Иран обеща да спре ударите по съседните страни
07 Март 2026

Американски войници водят наземни боеве в Ирак
07 Март 2026

Иран пак стреля по самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

07 Март 2026

Азербайджан може да се включи във войната срещу Иран
07 Март 2026

Пак война и шок с цените - иде ли икономически Апокалипсис

07 Март 2026

Тръмп: Няма да има сделка, а безусловна капитулация на Иран
06 Март 2026

Катар прогнозира $150 за барел петрол

06 Март 2026

Иран блокира 20 000 моряци и 15 000 пасажери в Персийския залив
05 Март 2026

Зеленски: САЩ ни поискаха помощ срещу дроновете "Шахед"
05 Март 2026

Швеция съветва гражданите да имат кеш за 7 дни в случай на война

05 Март 2026

Иран удари с 4 дрона Азербайджан
05 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?