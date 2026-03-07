Кюрдите няма да атакуват Иран

Иракските кюрди решиха да не се намесват във войната срещу Иран. Както пише Axios, позовавайки се на представители на правителството на Иракски Кюрдистан, регионът е решил да запази неутралитет във войната около Иран, въпреки натиска от страна на иранските кюрдски групировки и заплахите от Техеран.

Кюрдите в Ирак обясняват отказа си със своето недоверие към САЩ. Те се опасяват, че Вашингтон може в даден момент да откаже подкрепата си към тях. „Имаме проблеми с доверието, възникнали в миналото, и не искаме да се намесваме в това. Кой ще ни защити, ако иранският режим в крайна сметка оцелее?“, - заяви един от източниците на Axios.

Освен това в Кюрдистан се съмняват в перспективите за смяна на властта в Иран. Представители на региона отбелязват, че пълна смяна на режима е възможна само при присъствието на чуждестранни войски, но според тях САЩ не възнамеряват да въведат сухопътни сили.

Кюрдските власти също казват, че техният регион е практически беззащитен пред възможни удари от Иран. Според служители, 200 дрона "Шахед" могат да нанесат сериозни щети, тъй като регионът няма системи за противовъздушна отбрана. При това те отбелязват, че "кюрдите не трябва да бъдат острието на копието в този конфликт".