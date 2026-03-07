Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кюрдите няма да атакуват Иран

Днес, 17:08

Иракските кюрди решиха да не се намесват във войната срещу Иран. Както пише Axios, позовавайки се на представители на правителството на Иракски Кюрдистан, регионът е решил да запази неутралитет във войната около Иран, въпреки натиска от страна на иранските кюрдски групировки и заплахите от Техеран.

Кюрдите в Ирак обясняват отказа си със своето недоверие към САЩ. Те се опасяват, че Вашингтон може в даден момент да откаже подкрепата си към тях. „Имаме проблеми с доверието, възникнали в миналото, и не искаме да се намесваме в това. Кой ще ни защити, ако иранският режим в крайна сметка оцелее?“, - заяви един от източниците на Axios.

Освен това в Кюрдистан се съмняват в перспективите за смяна на властта в Иран. Представители на региона отбелязват, че пълна смяна на режима е възможна само при присъствието на чуждестранни войски, но според тях САЩ не възнамеряват да въведат сухопътни сили.

Кюрдските власти също казват, че техният регион е практически беззащитен пред възможни удари от Иран. Според служители, 200 дрона "Шахед" могат да нанесат сериозни щети, тъй като регионът няма системи за противовъздушна отбрана. При това те отбелязват, че "кюрдите не трябва да бъдат острието на копието в този конфликт".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, кюрди, Иракски Кюрдистан

Още новини по темата

Емирствата възобновиха частично полетите от и до Дубай
07 Март 2026

Иран обеща да спре ударите по съседните страни
07 Март 2026

Иран пак стреля по самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

07 Март 2026

Азербайджан може да се включи във войната срещу Иран
07 Март 2026

Пак война и шок с цените - иде ли икономически Апокалипсис

07 Март 2026

Тръмп: Няма да има сделка, а безусловна капитулация на Иран
06 Март 2026

Катар прогнозира $150 за барел петрол

06 Март 2026

Иран блокира 20 000 моряци и 15 000 пасажери в Персийския залив
05 Март 2026

Зеленски: САЩ ни поискаха помощ срещу дроновете "Шахед"
05 Март 2026

Швеция съветва гражданите да имат кеш за 7 дни в случай на война

05 Март 2026

Иран удари с 4 дрона Азербайджан
05 Март 2026

САЩ са потопили иранската фрегата само с едно торпедо
05 Март 2026

Напрежението между Мадрид и Вашингтон расте
05 Март 2026

Иран заплашва ядрения център в Димона с ракетен удар
05 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?