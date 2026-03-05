Иран удари с 4 дрона Азербайджан

4 ирански дронове са били изстреляни към международното летище в Нахичеван, Азербайджан, съобщават световните агенции. Единият е свален от азербайджанското ПВО. Това е първият път, когато ирански дронове са насочени към Азербайджан.

За удар по летището са използвани далекобойни дронове "Arash 2". Те могат да летят до 2000 км, имат бойна част до 260 кг и успешно избягват системите за противовъздушна отбрана.

Един от дроновете е паднал вдърху сградата на терминала на летището, а втори - до училище в село Шекерабад", съобщи официално външното министерство на Азербайджан. Пострадали са двама граждани.

МВнР спешно привика и поиска обяснения от посланика на Иран в Баку Моджтаб Демирчил. От Баку казват, че си запазват правото за ответни мерки.

Президентът на Азербайджан Илхан Алиев остро разкритикува действията на иранските власти, наричайки ги "терористичен акт".

"Ние сме готови да демонстрираме нашата сила срещу всяка зла сила и нека никой не забравя това в Иран. Този терористичен акт е ярък пример за неблагодарност. Тези нечестни хора, които са извършили този акт против нас, ще съжаляват за това. Нека не изпитват нашата сила", каза той.

Алиев припомни, че по-рано Иран е поискал помощ за евакуацията на иранските дипломати от Ливан и Азербайджан е изпратил самолет за тях. И обвини Иран в неблагодарност. "В отговор на всичко това се нанася удар по Нахичеван по такъв грозен, страхлив и немъжки способ - това петно никога няма да се изтрие от техните мръсни и уродливи лица", отсече той.

Азербайджанският президент Илхан Алиев беше един от малкото, които посетиха лично посолство на Иран, за да изкажат съболезнования заради смъртта на аятолах Али Хаменей.

Министерството на отбраната на Азербайджан не повярва на твърденията, че Иран не е атакувал страната с дронове.

От министерството също съобщиха, че Иран е изстрелял общо четири безпилотни летателни апарата (БПЛА).

„С технически средства беше установено, че въоръжените сили на Ислямска република Иран са насочили четири безпилотни летателни апарата с цел извършване на нападения към Нахичеванския регион на Азербайджан. Един от тях беше изведен от строя от азербайджанската армия, а останалите атакуваха обекти на гражданската инфраструктура, включително сградата на средно училище по време на учебните занятия“, се казва в съобщението.

Азербайджан затвори въздушното си пространство в южната си част, на границата с Иран, за 12 часа.

Турското външно министерство излезе с декларация: Ние решително осъждаме атаките с безпилотни летателни апарати, извършени днес в Нахичеванската автономна република на Азербайджан. Още веднъж подчертаваме, че атаките, насочени към трети страни в региона и увеличаващи риска от разширяване на войната, трябва да бъдат прекратени възможно най-скоро. Турция ще продължи да стои до Азербайджан, както винаги е правила.

ТУРЦИЯ

Въоръжените сили на Иран заявиха, че зачитат суверенитета на Турция, и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Турското министерство на отбраната заяви вчера, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство след преминаване през Сирия и Ирак, е била унищожена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО над източното Средиземноморие. От Sky News посочиха вчера, че иранската ракета, пътуваща към въздушното пространство на Турция, е била свалена от разрушител на ВМС на САЩ в Средиземно море. "Смятаме, че ракетата е била насочена към база в гръцката част на Кипър, но се е отклонила курса си", каза турски източник, цитиран от AFP.

От своя страна вчера Турция привика иранския посланик в страната, за да осъди атаката, а президентът Ердоган заяви, че Анкара "не оставя нищо на случайността" по отношение на сигурността на границите и въздушното пространство в тези трудни времена, през които преминава регионът.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се е свързал с турския външен министър Хакан Фидан, за да осъди като „неприемливи" атаките срещу суверенната територия на Турция, след като НАТО свали иранска ракета, навлязла в турското въздушно пространство. "Рубио обеща „пълна подкрепа от страна на Съединените щати", съобщи говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.