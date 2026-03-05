Медия без
САЩ са потопили иранската фрегата само с едно торпедо

Днес, 15:28
Фрегатата IRIS Dena
Фрегатата IRIS Dena

САЩ са потопили иранската фрегата IRIS Dena само с едно торпедо, чиято стойност се оценява на 4,2 млн. долара, съобщава Fox News.

По информация на медията торпедото е оборудвано с бойна глава със заряд с тегло почти 300 кг. То е конструирано така, че не удря кораба директно, а детонира под кърмата му. Торпедото бе изстреляно от американска подводница. Такъв вид оръжие се използва за първи път след Втората световна война. 

Фрегатата бе потопена в Индийския океан край бреговете на Шри Линка в 5 часа сутринта на 4 март. По-голямата част от 180-членния екипаж загина. Спасени са 35 души. 

IRIS Dena е фрегата от клас Moudge, част от Южния флот на военноморските сили на Иран. Иранският военноморски флот включва няколко десетки подводници, няколко фрегати и корвети, както и десетки ракетни катери, десантни и патрулни кораби. САЩ заявиха, че вече са унищожили голяма част от иранския военноморски флот. 

 

