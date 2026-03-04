Медия без
100 души от иранска фрегата край Шри Ланка са в неизвестност

Военният кораб е бил ударен от снаряд, изстрелян от американска подводница

04 Март 2026Обновена
IRIS Dena е фрегата на иранските ВМС. Уцелена е от снаряд, изстрелян от подводница
В Индийския океан край бреговете на Шри Ланка бедства иранската фрегата на ВМС IRIS Dena . Най-малко 101 души са в неизвестност, а 78 са ранени. Това съобщава Reuters, позовавайки се на източници от военноморските сили и Министерството на отбраната на Шри Ланка. Китайската агенция „Синхуа“, позовавайки се на източник във военноморските сили на Шри Ланка, твърди, че изчезналите моряци са загинали.

На борда на кораба са се намирали 180 души. Изданието Adaderana, позовавайки се на министъра на външните работи на Шри Ланка Виджита Херат, пише, че корабът е бил край бреговете на Гале в южната част на страната. Около 5:08 сутринта местно време екипажът е подал сигнал за бедствие, след което военноморските и военновъздушните сили са били изпратени да спасяват моряците.

От военноморските сили на Шри Ланка потвърждават пред изданието, че са спасени най-малко 35 души. Министърът на външните работи на страната е заявил, че 30 ранени са откарани в болницата в град Гале.

Reuters твърди, че иранската фрегата е била атакувана от подводница. The Mirror пише, че екипажът, подал сигнала за бедствие, е съобщил на военноморските сили на Шри Ланка за попадение на снаряд в кораба.

IRIS Dena е фрегата от клас Moudge, част от Южния флот на военноморските сили на Иран. Иранският военноморски флот включва няколко десетки подводници, няколко фрегати и корвети, както и десетки ракетни катери, десантни и патрулни кораби.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което ръководи операциите в Близкия изток, по-рано съобщи за унищожаването на 11 ирански военни кораба и плавателни съдове, намирали се в Оманския залив в началото на операцията на САЩ и Израел. По-късно от CENTCOM съобщиха за унищожаването на 17 ирански кораба. За удар по фрегатата IRIS Dena американското командване не е съобщавало. По-късно "Ройтерс" съобщи, че САЩ са ударили фрегатата. Американският военен министър Хегсет потвърди, че фрегатата е ударена от американска подводница.

 

 

 

